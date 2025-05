Das hat gepasst. 21 Grad und Sonnenschein, die Dorfbewohner im Vorgarten an der Strecke sowie die Cheerleader beim Anfeuern in ausgelassener Partylaune und die Sportlerinnen und Sportler bester Stimmung. Das Comeback des Anzhäuser Gückellaufs, ausgerichtet vom Ausdauersportclub Anzhausen, hätte nicht besser ausfallen können. Nach elf Jahren Pause – der Dorflauf war schon von 2002 bis 2014 als Wertungslauf im Ausdauer-Cup – gab es jetzt eine begeisternde Neuauflage. Und nachdem alle im Ziel waren, gab es dann bei der abschließenden Siegerehrung noch die gute Nachricht vom ASC-Vorsitzenden und selbst mitlaufenden Bürgermeister Hannes Gieseler, der stellvertretend für das ganze Orga-Team von den Sportlerinnen und Sportlern mit viel Lob überschüttet worden war: „Wir kommen im nächsten Jahr wieder mit dem Gückellauf nach Anzhausen. Versprochen.“ Dafür bekam er dann tosenden Applaus. Die Sportler hatten einen ihrer Lieblingsläufe zurück.

„Lachen, Atmen, Weiterlaufen“, stand auf einem Plakat zur Motivation geschrieben, und auf der gegenüber liegenden Seite schrie sich eine Frau mit „weiter, weiterlaufen, immer weiter“ voller Begeisterung die Seele aus dem Leib. Ein anderer Anwohner hatte sich eine ganz besondere Challenge einfallen lassen: Für jeden Läufer, und ganz besonders natürlich auch für jede Läuferin, wollte er fürs Abklatschen einen Schluck Gerstensaft zu sich nehmen. Schon nach kurzer Zeit bekam der Mann Konditionsprobleme der ganz besonderen Art. „Meine Güte sind das hier viele“, rief er aus. Die Lacher, ob auf oder neben der Strecke, hatte er da schon auf seiner Seite. Der Duft von Bier und gegrillter Bratwurst in der Luft, viele Dorfbewohner, die an der Strecke mit Musik, Kuhglocken, Ratschen und La-Ola-Wellen lautstark für eine grandiose Volksfeststimmung sorgten – es war ein überaus gelungenes Comeback einer Legende im Siegerländer Laufsportkalender. Ein Erlebnislauf, statt eines Ergebnislaufs.

Rundkurs mit Kultstatus

Der Anzhäuser Gückellauf ist eben nicht irgendein Volkslauf, der Lauf durchs beschauliche 1300-Seelen-Dorf als Ortsteil von Wilnsdorf genießt aufgrund seiner Stimmung entlang des Rundkurses Kultstatus. Die viele Mühe in der Vorbereitung, an der letztlich das ganze Dorf beteiligt war, wurde belohnt: Der ASC freute sich beim Neustart über insgesamt 348 Teilnehmer in allen Klassen. Für den Neustart hatte sich der ASC Weißbachtal eine ganz besondere Choreografie ausgedacht: Ein Warm-Up mit allen Vereinsmitgliedern in der Dorfmitte, ob groß, ob klein, und natürlich zusammen mit dem Maskottchen und Namensgeber, dem Anzhäuser Gückel. Für den Job im Kostüm hatte der ASC erneut Burkhard Kölsch begeistern können. „Mal seh’n, ob ich noch schnell genug bin“, lachte er im bunten Federkleid, „schließlich bin ich auch zehn Jahre älter geworden“. Er war immer noch schnell genug, um bei den zwei Bambiniläufen vorneweg zu laufen – die staunenden Blicke der kleinen Knirpse hatte er ohnehin.

Auch wenn bei diesem Dorflauf das Erlebnis und nicht das Ergebnis zählte – denn eine Bestzeitenstrecke ist der Rundkurs durchs Dorf ohnehin nicht – schnelle Sieger gab es trotzdem. Im Hauptlauf über 10 Kilometer hatten zwei Läufer eine ganz besondere Vorbelastung: Die beiden Triathleten des TVE Netphen Timo Böhl von der LG Wittgenstein und Markus Mockenhaupt von der SG Wenden, hatten vor dem Start in Anzhausen noch kurzerhand eine 55 Kilometer lange Radeinheit zum „Warmlaufen“ absolviert. Die beiden Ausdauersportler, der eine aus Bad Berleburg, der andere aus Wilgersdorf, trainieren zwar oft zusammen, wenn der Startschuss fällt, sind sie aber Konkurrenten.

Timo Böhl siegt im Hauptlauf

Nach einer von vier Runden lagen sie noch einträchtig beisammen, doch dann musste Markus Mockenhaupt den deutlich stärkeren Timo Böhl ziehen lassen. Der gewann schon fast erwartungsgemäß in 34:48 Minuten und letztlich großem Vorsprung vor Markus Mockenhaupt (35:56 Minuten), der sich auf dem letzten Kilometer noch einen harten Zweikampf bis ins Ziel mit Viktor Horch (TuS Deuz/35:57) lieferte.

i Anzhäuser Gückellauf – 4. Lauf zum Ausdauer-Cup 2025: Bei den warmen Temperaturen tat ein wenig Abkühlung gut. Auch der Tagesschnellste im Hauptlauf über 10 Kilometer, Timo Böhl von der LG Wittgenstein, nahm sich die Zeit für einen Becher Wasser. Frank Steinseifer

Bei den Frauen gab es einen Doppelerfolg für den TuS Deuz: Es gewann die 56-jährige Gabi Müller-Scherzant (45:09), die ihre 27 Jahre jüngere Vereinskollegin Venessa Oster (45:14) in Schach halten konnte. Über 5 Kilometer siegten Markus Plett (TSG Helberhausen/19:24) und Franziska Roth (TV Jahn Siegen/23:46). Für den Nachwuchs wurde neben den 1000-Meter-Läufen noch ein 1500-Meter-Lauf ins Programm genommen. Bei den Jungs überraschte Janis Semmerling, der zur Jahreswende zusammen mit Trainer Michael Kring vom TuS Deuz zum CLV Siegerland wechselte. Der Dreizehnjährige hatte hintenraus den besten „Punch“ und siegte in 5:10 Minuten vor dem ein Jahr älteren Leonard Uebach (LG Kindelsberg/5:14) sowie dem zwei Jahre älteren Tim Kuckenburg (ASC Weißbachtal/5:13).

Bei den Mädchen hatte diesmal die sonst alles überragende Filipa Klein vom ASC Weißbachtal eine richtig harte Nuss zu knacken. Bis auf den letzten Meter klebte ihr die ein Jahr jüngere Viktoria Härter von der DJK Betzdorf an den Fersen – am Ende lag Klein zeitgleich einen Schritt vorn. In nur zwei Wochen folgt mit dem Deuzer Sparkassen-Pfingstlauf der fünfte Wertungslauf im Ausdauer-Cup 2025. Erstmals findet der Lauf mit Start und Ziel am Naturfreibad in Deuz nicht an Pfingsten, sondern bereits am 24. Mai statt.

Ergebnisse des Anzhäuser Gückellauf – 4. Lauf zum Ausdauer-Cup 2025

10 Kilometer – Hauptlauf

Gesamteinlauf: 1. Timo Böhl (LG Wittgenstein) 34:48 Minuten; 2. Markus Mockenhaupt (SG Wenden) 35:56; 3. Viktor Horch (TuS Deuz) 35:57; 4. Daniel Sauer (TuS Deuz) 36:56; 5. Christian Becker (TuS Deuz) 36:56; 6. Maximilian Ferger (WSG Bad Marienberg) 37:36.

Männer

MU20: 1. Ben Jonah Kraus 51:27.

Hauptklasse: 1. Janne Völkel (RSV Osthelden) 38:50; 2. Jonas Krumm (ASC Weißbachtal) 41:57; 3. Tom Luca Krumm (Team TVE Netphen) 42:00.

M30: 1. Maximilian Ferger (WSG Bad Marienberg) 37:36; 2. Jonas Winkel (TuS Deuz) 41:48; 3. Raphael Petri (VTV Freier Grund) 45:09.

M35: 1. Timo Böhl (LG Wittgenstein) 34:48; 2. Daniel Sauer (TuS Deuz) 36:56; 3. Jens Raupach (CLV Siegerland) 41:11.

M40: 1. Christian Becker (TuS Deuz) 36:56; 2. Thomas Lorsbach (TuS Deuz) 38:59; 3. Stefan Klöckner (VfL Kirchen) 39:08.

M45: 1. Markus Mockenhaupt (SG Wenden) 35:56; 2. Viktor Horch (TuS Deuz) 35:57; 3. Patrick Hübner (ASC Weißbachtal) 40:40.

M50: 1. Nils Richter (TV Haiger/Vo2max) 40:56; 2. Jens Schäfer (TuS Deuz) 44:35; 3. Matthias Kratzel (Erndtebrück) 46:42.

M55: 1. Stefan Brockfeld (TuS Deuz) 40:09; 2. Thomas Bückemeyer (TSG Valbert 1894) 41:18; 3. Andreas Senner (TuS Deuz) 42:08.

M60: 1. Martin Tarfeld (TuS Deuz) 43:30; 2. Holger Stöckmann (SG Wenden) 44:56; 3. Jörg Mauter (Wiehltaler LC) 46:11.

M65: 1. Horst Grübener (TuS Deuz) 45:02; 2. Holger Natzke (TuS Deuz) 45:59; 3. Rudolf Seibert (DJK Marienstatt) 49:53.

M70: 1. Günter Bieler (TuS Deuz) 51:17; 2. Hans-Joachim Fries (RSV Daadetal) 52:11; 3. Bernd Loock (Skifreunde Hüttental) 52:46.

Frauen

WU20: 1. Sophia Münzner (ASC Weißbachtal) 51:06.

Hauptklasse: 1. Vanessa Oster (TuS Deuz) 45:14; 2. Lea Laufer (SG Wenden) 47:01; 3. Melina Kunze (ASC Weißbachtal) 47:39.

W30: 1. Melinda Kettner (Wilnsdorf) 49:54; 2. Lena Scheibner (DJK Marienstatt) 52:00; 3. Lea Eisel 53:46.

W35: 1. Carina Hübner (ASC Weißbachtal) 49:13; 2. Julia Scholl (Upperschoolstreet SC) 49:14; 3. Lisa Merz (ASC Weißbachtal) 55:20.

W40: 1. Katrin Puruncajas 49:11; 2. Katharina Groos (SV Germania Salchendorf) 53:01; 3. Diana Hedwig (SG Sieg Lt Do 18:30) 53:05.

W45: 1. Stephanie Schmidt (VTV Freier Grund) 50:57; 2. Ute Bettendorf (ASC Weißbachtal) 54:32; 3. Nicole Richstein 56:51.

W50: 1. Petra Pritzer (DJK Marienstatt) 46:32; 2. Tanja Sunder 47:37; 3. Anja Schneider-Schaffarczik (ASC Weißbachtal) 51:57.

W55: 1. Gabi Müller-Scherzant (TuS Deuz) 45:09; 2. Sabine Hoffmann (ASC Weißbachtal) 49:12; 3. Daniela Borkenstein (ASC Weißbachtal) 55:25.

W60: 1. Susanne Hein (LG Kindelsberg/Kredenbach-Lohe) 55:53; 2. Ira Uebach (TuS AdH Weidenau) 57:37.

W65: 1. Christiane Stötzel-Ditsche (SG Siegen-Giersberg) 1:15:08.

W70: 1. Christa Siller (ASC Weißbachtal) 1:04:08; 2. Barbara Jüngst (ASC Weißbachtal) 1:09:14.

W75: 1. Ingrid Ebener (TG Rudersdorf) 1:13:26.

M85: 1. Werner Stöcker (TuS Erndtebrück) 58:36.

5 Kilometer

Männer

MU18: 1. Julien Klein (TuS Deuz) 19:54; 2. Maximilian Geisinger (DJK Herdorf) 21:06.Allgemeine Klasse: 1. Markus Plett (TSG Helberhausen) 19:24; 2. Julian Heinz (Skiclub Burbach) 19:53; 3. Keanu Stöcker (TuS Erndtebrück) 20:23.

Walking: 1. Martin Nöll (CVJM Siegen SG) 59:29; 2. Heinz Ohl (OHL-Family Collies) 1:00:31; 3. Frank Münzner 1:04:01.

Frauen

WU18: 1. Mathilda Schneider (ASC Weißbachtal) 24:33; 2. Lilly Berg (ASC Weißbachtal) 26:38; 3. Sina Lücke (TV Jahn Siegen) 27:17.

Allgemeine Klasse: 1. Franziska Roth (TV Jahn Siegen) 23:46; 2. Svenja Krombach (TV Jahn Siegen) 24:41; 3. Eva Maria Lerscht (TVE Netphen) 25:12.

Walking: 1. Ute Gieseler (ASC Weißbachtal) 57:37; 2. Mechthild Jung (ASC Weißbachtal) 1:03:32; 3. Ursula Schlabach (:anlauf) 1:08:27; 3. Petra Josting (Die Dienstagsläufer) 1:08:27.

i Der Anzhäuser Gückellauf feiert ein furioses Comeback – natürlich mit dem Gockel als Maskottchen. Burkhard Kölsch im bunten "Federkleid" musste im Bambinilauf die Beine in die Hand nehmen, um den Knirpsen den Weg zu zeigen. Frank Steinseifer

1500 Meter

Schüler

M12: 1. Lennart Geibel (TuS Deuz) 5:57; 2. William Arnold (TuS Deuz) 6:38.

M13: 1. Janis Semmerling (CLV Siegerland) 5:10; 2. Lukas Heimann 6:29.

M14: 1. Leonard Uebach (LG Kindelsberg) 5:14.

M15: 1. Tim Kuckenburg (ASC Weißbachtal) 5:13; 2. Malte Gersemsky (CLV Siegerland) 5:35; 3. Devin Kraft (TV Langenholdinghausen) 6:11.

Schülerinnen

W12: 1. Viktoria Härter (DJK Betzdorf) 5:37; 2. Mathilda Jung (ASC Weißbachtal) 6:36; 3. Anna Herter (ASC Weißbachtal) 6:53.

W13: 1. Filipa Klein (ASC Weißbachtal) 5:37; 2. Leni Schneider (ASC Weißbachtal) 6:03; 3. Sofi Bejm (TuS Deuz) 6:27.

W14: 1. Amelie Hoffmann (CLV Siegerland) 6:22; 2. Pauline Herter (ASC Weißbachtal) 7:30.

W15: 1. Johanna Hippenstiel (CLV Siegerland) 5:59; 2. Louisa Münzner (ASC Weißbachtal) 6:16.

1000 Meter

Schüler

M8: 1. Janosch Rosin (SpVg. Anzhausen/Flammersbach) 4:21; 2. Lars Pankratz 4:31; 3. Paul Oster (SpVg. Anzhausen/Flammersbach) 4:34.

M9: 1. Adam Krzanowski (CLV Siegerland) 3:41; 2. Josua Schirdewahn (SG Wenden) 4:05; 3. Stephan Thomas Donahue (VTV Freier Grund) 4:32.

M10: 1. Levin Schramm (Daadener TV) 3:43; 2. Oskar Bätzing (DJK Betzdorf) 3:49; 3. Heinz Anton (CLV Siegerland) 3:50.

M11: 1. Jonas Marschner (DJK Herdorf) 3:41; 2. Leo Reinschmidt (VTV Freier Grund) 3:57; 3. Noah Badjie (VTV Freier Grund) 4:01.

Schülerinnen

W8: 1. Ida Schramm (Daadener TV) 4:33; 2. Mila Aslanian (ASC Weißbachtal) 4:44; 3. Daneliia Aslanian (ASC Weißbachtal) 4:51.

W9: 1. Paula Heinz (CLV Siegerland) 4:03; 2. Elisabeth Landau (CLV Siegerland) 4:23; 3. Lena Maya Mausberg (CLV Siegerland) 4:24.

W10: 1. Elisa Füchten (CLV Siegerland) 3:44; 2. Lumi Klein (ASC Weißbachtal) 3:49; 3. Lena Schulze (ASC Weißbachtal) 4:08.

W11: 1. Isa Fuchs (TuS Deuz) 3:47; 2. Lisabeth Hippenstiel (CLV Siegerland) 4:01.