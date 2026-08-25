Siebenkampf in Saarbrücken Nele Auler vom TSV muss vor Abschlussdisziplin passen 25.08.2026, 14:48 Uhr

i Die Keidelheimerin Nele Auler (vorne) legte gute Zeiten und Weiten hin beim Siebenkampf in Saarbrücken, allerdings musste die Athletin des TSV Emmelshausen vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf wegen Problemen am Sprunggelenk passen. Andreas Liesenfeld

Siebenkampf in Saarbrücken, Sportfeste in Urmitz und Konz – so liefen die Wettkämpfe für die jungen Sportler des TSV Emmelshausen und des TuS Argenthal.

Der Blick auf die jüngsten Resultate der Leichtathleten des TSV Emmelshausen und des TuS Argenthal.TSV Emmelshausen: Nele Auler (Frauenklasse) absolvierte in Saarbrücken an zwei Tagen einen Siebenkampf. Die Keidelheimer Studentin startete über 100 Meter Hürden in 17,88 Sekunden bestens.







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