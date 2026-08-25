Siebenkampf in Saarbrücken
Nele Auler vom TSV muss vor Abschlussdisziplin passen
Die Keidelheimerin Nele Auler (vorne) legte gute Zeiten und Weiten hin beim Siebenkampf in Saarbrücken, allerdings musste die At
Die Keidelheimerin Nele Auler (vorne) legte gute Zeiten und Weiten hin beim Siebenkampf in Saarbrücken, allerdings musste die Athletin des TSV Emmelshausen vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf wegen Problemen am Sprunggelenk passen.
Andreas Liesenfeld

Siebenkampf in Saarbrücken, Sportfeste in Urmitz und Konz – so liefen die Wettkämpfe für die jungen Sportler des TSV Emmelshausen und des TuS Argenthal.

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Der Blick auf die jüngsten Resultate der Leichtathleten des TSV Emmelshausen und des TuS Argenthal.TSV Emmelshausen: Nele Auler (Frauenklasse) absolvierte in Saarbrücken an zwei Tagen einen Siebenkampf. Die Keidelheimer Studentin startete über 100 Meter Hürden in 17,88 Sekunden bestens.
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