Nele Auler überragt mit einem Dreifacherfolg in Konz

Drei Vereine aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis waren bei der Premiere der Leichtathletik-Regionsmeisterschaften in Konz dabei. Und brachten acht Titel mit nach Hause.

Die Premiere der Meisterschaften der neuen Leichtathletik-Region Trier in Konz war mit mehr als 250 Teilnehmern und mehr als das Doppelte an Starts die am stärksten besetzte der drei Regionen im fusionierten Leichtathletik-Verband Rheinland-Rheinhessen. Der Rhein-Hunsrück-Kreis wurde dabei zusammen mit dem Kreis Cochem-Zell dem ehemaligen Bezirk Trier (Stadt Trier mit den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel) zugeschlagen.

Die durch die Vereine TuS Jahn Argenthal, TSV Emmelshausen und LLG Hunsrück vertretenen SIM-Leichtathleten glänzten bei der Premiere mit acht Titelgewinnen, zahlreichen weiteren Medaillenplatzierungen und guten Leistungen, auch jenseits der Podiumsplätze. Überragend: Nele Auler. Gerade der Jugendklasse entwachsen feierte die knapp 20-Jährige vom TSV Emmelshausen bei den Frauen einen Dreifacherfolg. Gleich zu Beginn der Wettkämpfe heimste sie als Dreisprung-Siegerin mit 9,35 Metern einen der ersten Regionstitel überhaupt ein. Mit 4,88 Metern siegte sie auch im Weitsprung und mit 7,75 Metern im Kugelstoßen (vier Kilogramm).

i Felix Müller von der LLG Hunsrück steigerte sich als U-18-Regionsmeister über 3000 Meter um fast 20 Sekunden und lief erstmals unter zehn Minuten. Holger Teusch

Im abschließenden 3000-Meter-Rennen gab es einen Geschwister-Doppelsieg für die LLG Hunsrück: Lena und Felix Müller setzten sich in 11:17,88 Minuten beziehungsweise 9:53,84 Minuten gegen die Konkurrenz bei den Frauen und in der Altersklasse U18 durch. Für den knapp 17-Jährigen Felix bedeutete das Resultat eine Steigerung seiner persönlichen Bestzeit um fast 20 Sekunden. Im Dreisprung der U18-Junioren siegte Müllers Vereinskamerad Julian Kunz mit 12,47 Metern. Damit übertraf dieser gleich zu Beginn seines zweiten U18-Jahres die Zwölf-Meter-Schallmauer und qualifizierte sich so für die Süddeutschen Meisterschaften.

Vier, drei, zwei hieß die Steigerung für Andrik Hering. Über 100 Meter schrammte der U18-Junioren mit 12,88 Sekunden knapp (um 0,11 Sekunden) an einem Podestplatz vorbei. Im Weitsprung (4,88 Meter) musste sich der Nachwuchsathlet der LLG Hunsrück nur Wolf Weis von der LG Bernkastel-Wittlich geschlagen geben. Mit dem 700-Gramm-Speer lieferte sich Hering (29,88) einen spannenden Zweikampf mit Vincent Hartmann, den der Konzer Lokalmatador am Ende mit 30,35 Metern nur knapp gewann. Bei den Mädchen dieser Altersklasse belegte Luise Leiss (TSV Emmelshausen) mit 8,55 Metern den vierten Platz im Kugelstoßen (drei Kilogramm).

i Jennifer Muxfeld vom TuS Jahn Argenthal verpasste war bei den Reginsmeisterschaften eine Speerwurf-Medaille in der stark besetzten Altersklasse W 14 nur um elf Zentimeter und wurde im Weitsprung Zweite. Holger Teusch

Im Hochsprung der 14-Jährigen wurde Benjamin Mönch (LLG Hunsrück, 1,31 Meter) Zweiter, im Weitsprung (3,85 Meter) Dritter. Die stark besetzte Weitsprung-Konkurrenz der Altersklasse W 15 gewann mit 5,03 Metern standesgemäß DM-Teilnehmerin Elisabeth Schwind (PST Trier). Mia Lesniak vom TuS Jahn Argenthal wurde mit 4,11 Metern Vierte. Unter 21 Weitsprung-Starterinnen bei den 14-jährigen Mädchen (W14) musste ihre Vereinskameradin Jennifer Muxfeld mit 4,66 Metern nur Anne-Sophie Mann von der LG Bitburg-Prüm (4,99) den Sieg überlassen. Beim 100-Meter-Titelgewinn der überragenden W14-Athletin belegte Muxfeld im 18-köpfigen Teilnehmerfeld mit 14,11 Sekunden den fünften Platz. Im Speerwurf verpasste sie mit 24,59 Metern eine Medaille nur um elf Zentimeter.

Einen Doppelsieg in dieser stark besetzten Altersklasse gab es für den TSV Emmelshausen über 800 Meter: Lovis Gaß näherte sich mit 2:37,26 Minuten bis auf fünf Sekunden der Norm für die Süddeutschen Meisterschaften und zog ihre Trainingskollegin Maya Bartholmes (2:43,33) auf den Silberrang. Bei den 13-jährigen Jungen setzte sich ebenso souverän mit 2:29,24 Minuten Jonathan Leiss (ebenfalls TSV Emmelshausen) durch. Der Läufer durfte er auch über Ballwurf-Silber (38,00 Meter) freuen. Den Reigen der TSV-Nachwuchsläufer komplettierte Maya Rockenbach als 800-Meter-Vierte der Altersklasse W13 in 2:45,41 Minuten. Über 60 Meter Hürden belegte sie außerdem mit 12,19 Sekunden den sechsten und mit 4,13 Metern im Weitsprung den neunten Platz.