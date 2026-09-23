In Wasserburg sorgt Neele Barth im Dreikampf für Furore. Die TV-Oberstein-Athletin glänzt mit zweifachen Bestleistungen, sichert sich Silber und Bronze in der weiblichen Jugend A.
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Neele Barth ging als einzige Teilnehmerin des TV Oberstein bei den internationalen Deutschen Meisterschaften im Rasenkraftsport in Wasserburg am Inn an den Start. Sie absolvierte den Rasenkraftsport-Dreikampf (Hammerwurf, Gewichtwurf, Steinstoßen). Außer im Dreikampf wurden noch DM-Titel in den Einzeldisziplinen Gewichtwurf und Steinstoßen im Rahmen des Dreikampfes vergeben.