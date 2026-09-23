Starke Rasenkraftsportlerin Neele Barth vom TV Oberstein holt einmal DM-Silber und zweimal Bronze Sascha Nicolay 23.09.2026, 00:00 Uhr

i Neele Barth (rechts) vom TV Oberstein bestieg in Wasserburg dreimal das Treppchen. Bernd Pohl

In Wasserburg sorgt Neele Barth im Dreikampf für Furore. Die TV-Oberstein-Athletin glänzt mit zweifachen Bestleistungen, sichert sich Silber und Bronze in der weiblichen Jugend A.

Neele Barth ging als einzige Teilnehmerin des TV Oberstein bei den internationalen Deutschen Meisterschaften im Rasenkraftsport in Wasserburg am Inn an den Start. Sie absolvierte den Rasenkraftsport-Dreikampf (Hammerwurf, Gewichtwurf, Steinstoßen). Außer im Dreikampf wurden noch DM-Titel in den Einzeldisziplinen Gewichtwurf und Steinstoßen im Rahmen des Dreikampfes vergeben.







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