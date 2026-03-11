Es ist der sportliche Höhepunkt im Frühling in Bad Kreuznach: Der Naheland-Lauf lockt Jahr für Jahr zahlreiche Sportler aus der Region ins Salinental – in diesem Jahr sogar mehr als sonst.
Lesezeit 3 Minuten
Das Salinental dürfte am Sonntag aus allen Nähten platzen. Die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach freuen sich bei ihrem Naheland-Lauf über einen regen Zuspruch, es kann sogar von einem Teilnehmerboom gesprochen werden.Vor einem Jahr erreichten 620 Läufer das Ziel im Stadion Salinental, rund 700 hatten sich im Vorfeld angemeldet.