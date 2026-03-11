Großereignis im Salinental Naheland-Lauf boomt: Deutlich mehr Starter angemeldet Olaf Paare 11.03.2026, 12:17 Uhr

i Durch das Spalier vieler Zuschauer geht es für die Distanzläufer beim Naheland-Lauf, wenn sie das Stadion Salinental passieren. Castor Klaus neu. Klaus Castor

Es ist der sportliche Höhepunkt im Frühling in Bad Kreuznach: Der Naheland-Lauf lockt Jahr für Jahr zahlreiche Sportler aus der Region ins Salinental – in diesem Jahr sogar mehr als sonst.

Das Salinental dürfte am Sonntag aus allen Nähten platzen. Die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach freuen sich bei ihrem Naheland-Lauf über einen regen Zuspruch, es kann sogar von einem Teilnehmerboom gesprochen werden.Vor einem Jahr erreichten 620 Läufer das Ziel im Stadion Salinental, rund 700 hatten sich im Vorfeld angemeldet.







