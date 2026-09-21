TVBE-Duo stark im Norden Nadja Mesloh und Theodor Sauerwein holen dreimal Gold Stefan Nink 21.09.2026, 13:16 Uhr

i Theodor Sauerwein (hier beim Lauf über 2000 Meter) sicherte sich mit 52,92 Punkten den Deutschen Meistertitel im Mehrkampf. Jörg Sauerwein

Die Reise ins nördlichste Bundesland sollte sich für Nadja Mesloh und Theodor Sauerwein lohnen. Das Duo des TV Bad Ems heimste bei den nationalen Mehrkampfmeisterschaften des DTB gleich drei Titel ein.

Bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in Schleswig-Holstein waren rund 800 Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet mit von der Partie. Die Wettkampfstätten waren aufgeteilt auf Heide (Gerätturnen, Schwimmen/Kunstspringen) und Meldorf (leichtathletische Mehrkämpfe, Schleuderballwerfen und Steinstoßen).







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