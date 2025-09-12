Beim Mehrkampfmeeting in Koblenz boten Finn Hippenstiel, Marlene Scherer und Mia Roos ausgezeichnete Leistungen und stellten auch den einen oder anderen persönlichen Rekord auf.

Beim traditionellen Mehrkampfmeeting der LG Rhein-Wied im Stadion Oberwerth in Koblenz präsentierte sich der Nachwuchs der LG Idar-Oberstein in starker Form. Mit Athletinnen und Athleten der Altersklassen U12 und U14 stellte der Verein nicht nur Einsatzfreude, sondern auch vielversprechende Leistungen unter Beweis – inklusive persönlicher Bestleistungen.

Finn Hippenstiel ging im Vierkampf an den Start und belegte mit 995 Punkten einen beachtlichen 6. Platz. Besonders hervorzuheben ist seine persönliche Bestzeit über 800 Meter in 3:05,25 Minuten, mit der er seine Ausdauerqualitäten unter Beweis stellte. Auch in den weiteren Disziplinen zeigte Finn Hippenstiel solide Leistungen: 8,91 Sekunden über 50 Meter, 3,00 Meter im Weitsprung sowie 20,50 Meter im Ballwurf rundeten seinen gelungenen Mehrkampf ab.

Mia Roos setzt einen Glanzpunkt

In der weiblichen U12 überzeugte Marlene Scherer mit einem 15. Platz im Dreikampf der Altersklasse W11 unter starker Konkurrenz. Mit 897 Punkten sammelte sie wichtige Wettkampferfahrung auf regionalem Niveau. Ihre Ergebnisse: 8,72 Sekunden über 50 Meter, ein Weitsprung auf 3,31 Meter sowie ein Ballwurf von 16,50 Metern zeugen von einer ausgewogenen Leistung in allen Disziplinen.

Einen Glanzpunkt setzte Mia Roos in der Altersklasse W13. Im anspruchsvollen Blockwettkampf Wurf erzielte sie mit 1863 Punkten den 3. Platz und damit einen verdienten Podestplatz. Zwei persönliche Bestleistungen unterstreichen ihre starke Form: 13,31 Sekunden über 60 Meter Hürden sowie 23,23 Meter im Diskuswurf. Ergänzt wurde ihr ausgezeichneter Fünfkampf durch 12,49 Sekunden über 75 Meter, 3,87 Meter im Weitsprung und 7,48 Meter im Kugelstoßen. Die jungen Athletinnen und Athleten der LG Idar-Oberstein zeigten sich beim Mehrkampfmeeting in Koblenz engagiert, leistungsbereit und mit deutlicher Entwicklungstendenz.