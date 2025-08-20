Das kann sich sehen lassen: Direkt aus einer längeren Verletzungspause kommend verbessert Jonas Jäckel vom TV Oberstein seine Bestzeit über 400 Meter. Das lässt für die DM hoffen.

Der Weierbacher U20-Zehnkämpfer des TV Oberstein, Jonas Jäckel, hat sich nach zehnwöchiger Wettkampfpause eindrucksvoll zurückgemeldet.

Eine Fußverletzung beim Training war der Grund für die Pause. „Leider konnte Jonas deshalb nach seinem guten Start in die Saison auch bei den deutschen Einzelmeisterschaften im Weitsprung und Hürdenlauf nicht starten“, sagte seine Mutter und Trainerin Silke Jäckel-Kleiner.

Die ersten ernsthaften Belastungstests im Training verliefen gut, und der vielseitige Jugendsportler feierte nun im saarländischen Friedrichsthal sein Comeback. Beim dortigen Abendsportfest startete er über 400 Meter und verbesserte seine persönliche Bestzeit um hervorragende drei Sekunden auf 51,50 Sekunden. Damit belegte er im Teilnehmerfeld von 13 Startern den dritten Platz.

„Salto nullo“ in Zweibrücken nach Stabumstellung

Zwei Tage später stand das internationale Stabhochsprung-Meeting „Sky’s the Limit“ auf dem Herzogplatz in Zweibrücken auf dem Programm. Ein Heimspiel, denn Jäckel trainiert im Landesleistungszentrum Zweibrücken unter der Obhut des Landeskadertrainers Alex Gakstädter. Die Einstiegshöhe von 3,92 Metern erwies sich allerdings an diesem Tag als zu hoch und mit einem sogenannten „Salto nullo“ musste Jäckel bereits nach drei Versuchen seinen Wettbewerb beenden. Sein Trainer zeigte sich dennoch zufrieden: „Nach seiner Verletzung und der Umstellung auf längere Stäbe mit dem Trainingseinstieg vor drei Wochen sind wir noch am Experimentieren mit der Stabhärte. Bis zur Mehrkampf-DM sollten wir das im Griff haben.“

Seine Trainerin Silke Jäckel-Kleiner zog ebenfalls eine positive Bilanz aus den beiden Wettkämpfen. „Der verletzte Fuß ist wieder belastbar und Jonas auf einem guten Weg, um Ende August bei den deutschen U20-Meisterschaften im Mehrkampf zu starten. Seine Qualifikation hat er zum Glück bereits im Mai erfüllt, als er mit 6650 Punkten die mitteldeutschen Mehrkampf-Meisterschaften gewann.“ Die Tage bis zur DM in Leverkusen will der TVOler noch intensiv zum Aufbautraining nutzen.