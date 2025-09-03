Als Deutsche Meisterin fliegt Melanie Opp zur Leichtathletik-Europameisterschaft. Der DM-Titel im Stabhochsprung war für die Bad Kreuznacherin etwas ganz Besonderes.

Nun kennt sie endlich auch einmal das Gefühl, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Bei ihren 14. deutschen Meisterschaften gewann Leichtathletin Melanie Opp vom MTV Bad Kreuznach erstmals einen Titel. Sie triumphierte im thüringischen Gotha im Stabhochsprung der Altersklasse W50, in der die Athletinnen zwischen 50 und 54 Jahre alt sind.

Seit 2010 ist die Bad Kreuznacherin regelmäßig bei DM-Wettbewerben am Start, in der Halle und im Freien. Anfangs wurden die Titelkämpfe noch als deutsche Seniorenmeisterschaften bezeichnet. „Mittlerweile werden wir Masters genannt“, erzählt Melanie Opp mit einem Lachen. Sie startete bereits in mehreren Einzeldisziplinen, aber auch im Mehrkampf. Seit 2013 hat sie ein Faible für den Stabhochsprung entwickelt. Im März holte sie in der Halle in Frankfurt bereits Bronze, nun sprang Gold heraus.

Ein Regenschauer erschwert das Einspringen

„Dabei hat ein ordentlicher Regenschauer das Einspringen erschwert“, berichtet die MTVlerin. Doch sie ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Bis 2,20 Meter übersprang sie alle Höhen im ersten Versuch. 2,30 Meter knackte sie im zweiten Anlauf. Und das sollte reichen, denn ihre große Konkurrentin, Katrin Friedrich vom PSV Burg bei Magdeburg, meisterte lediglich 2,10 Meter.

Groß war anschließend die Freude bei der Bad Kreuznacherin, deren Ausdauer und Beharrlichkeit sowie deren Trainingsfleiß mit dem Titelgewinn belohnt wurde.

Die Wettkampfsaison ist für Melanie Opp damit aber noch längst nicht abgeschlossen. In wenigen Wochen fliegt sie zur Europameisterschaft auf die Atlantikinsel Madeira, die zu Portugal gehört. Dort startet sie nicht nur im Stabhochsprung, sondern auch über 80 Meter Hürden, über 100 Meter und im Weitsprung im Deutschland-Trikot. Über diese Disziplinen hatte sie in Gotha auf einen Start verzichtet, um sich voll und ganz auf den Stabhochsprung konzentrieren zu können.