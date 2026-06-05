Jonas Jäckel vom TVO im Pech Nach persönlicher Bestleistung zwickt der Oberschenkel Sascha Nicolay 05.06.2026, 11:49 Uhr

i Jonas Jäckel lief in Ludweiler eine persönliche Bestzeit über 110 Meter Hürden. Der Mehrkämpfer des TV Oberstein war nach 14,86 Sekunden im Ziel. Norbert Jäckel

Eigentlich wollte sich Jonas Jäckel mit drei Wettkämpfen auf seinen ersten Zehnkampf des Jahres in Filderstadt vorbereiten. Doch nach einer Top-Leistung bekam er Probleme mit der Muskulatur.

Viel vorgenommen hatte sich Jonas Jäckel. Für den bevorstehenden Internationalen Qualifikations-Zehnkampf der U20 in Filderstadt sollten Einzelstarts in Ludweiler, Mainz und Birkenfeld nach einer vierwöchigen Verletzungspause als Generalprobe für den Mehrkämpfer des TV Obersstein dienen, um auch in diesem Jahr die DM-Zehnkampfnorm zu knacken.







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