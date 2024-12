25 Jahre Silvesterlauf Münz peilt beim Jubiläum in Montabaur 2000er-Marke an 23.12.2024, 13:32 Uhr

i Ob Freizeitläufer oder ambitionierter Athlet: Beim Münz-Silvesterlauf kommen alle auf ihre Kosten. Die 25. Auflage verspricht eine ganz besondere zu werden, denn bereits gut eine Woche vor dem ersten Startschuss war bei den Anmeldungen die 1900er-Marke erreicht. Andreas Hergenhahn

Seit einem Vierteljahrhundert ist es im südlichen Westerwald Tradition, den letzten Tag des Jahres sportlich zu beginnen. Beim Münz-Silvesterlauf in Montabaur hoffen die Organisatoren auf mehr als 2.000 Teilnehmer.

Das Ende des Jahres naht – und damit steigt die Vorfreude auf einen der sportlichen Höhepunkte 2024 im Westerwald: Der Münz-Silvesterlauf in Montabaur bringt die ganze Region in Bewegung – und das am Morgen des 31. Dezember bereits zum 25. Mal. Kurz vor Heiligabend war die Marke von 1.

