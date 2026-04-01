Alois Ebel muss passen Moritz Beinlich überzeugt beim Berliner Halbmarathon Holger Teusch 01.04.2026, 10:17 Uhr

i Der aus Kaisersesch stammende ehemalige Deutsche Halbmarathonmeister Moritz Beinlich (LG Rhein-Wied) lief in Berlin den drittschnellsten Halbmarathon seiner Karrriere. Holger Teusch

Unter mehr als 20.000 Teilnehmern landete Moritz Beinlich aus Kaisersesch beim größten deutschen Halbmarathon in Berlin unter den Top 100. Das andere COC-Laufass, Alois Ebel aus Landkern, konnte in Berlin nicht starten.

Als Moritz Beinlich vor gut fünf Jahren in den Familienbetrieb in Ulmen einstieg, zog er in gewisser Weise einen Schlussstrich unter die ganz großen läuferischen Ambitionen. Vier Jahre lang hatte der Kaisersescher während seines Studiums bei der LG Telis Finanz Regensburg auf national höchstem Niveau trainiert und Wettkämpfe bestritten.







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