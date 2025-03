Der „Zehner“ rund ums Bayerkreuz in Leverkusen ist und bleibt eines der schnellsten Rennen über die beliebte Straßenlaufdistanz in Deutschland. Moritz Beinlich nutzte das Rennen zur Rückkehr von der Rad- auf die Laufstrecke. 2022 belegte er bei dem Klassiker den dritten Platz in 30:36 Minuten.

Drei Jahre später, zahlreichen erfolgreichen Rennen und Siegen als Radsportler beim Team Strassacker, ist Beinlich nur gut eine halbe Minute langsamer nach Leverkusen zurückgekehrt. Beim Sieg des 10.000-Meter-EM-Achten von München, Nils Voigt, belegte der Kaisersescher, der für die LG Rhein-Wied startet, in 31:11 Minuten den 31. Platz.

Landkerner Alois Ebel landet mit Hausrekord auf Platz 36

Fünf Plätze dahinter folgte Alois Ebel. Der Rheinlandmeister im Halbmarathonlauf aus Landkern blieb mit 31:36 Minuten erstmals unter 32 Minuten und verbesserte seinen im vergangenen September aufgestellten Hausrekord um fast eine Minute. „Ich hatte eine 31:40, also 3:10 Minuten pro Kilometer im Schnitt, angepeilt“, verriet der 31-Jährige. Seinen Meistertitel über 21,1 Kilometer wird er am Wochenende in Bad Kreuznach nicht verteidigen. Dafür peilt Ebel im April einen Start beim Berliner Halbmarathon an. Nach der Steigerung über zehn Kilometer dürfte eine neue Bestzeit über 21,1 Kilometer (bisher 1:11:57 Stunden) programmiert sein. Eine Punktlandung gelang in Leverkusen über fünf Kilometer Nachwuchsläuferin Frieda Balles. Die 2011 geborene Läuferin des TV Cochem lief exakt 20:00 Minuten und belegte damit bei den U-18-Juniorinnen den 13. Platz.

Auch Vera Martens kehrte auf die Halbmarathon-Distanz zurück. Im Rahmen des 50. Bienwald-Marathons in Kandel, einem der ältesten Straßenläufe Deutschlands, blieb die aus Cochem stammende Martens über 21,1 Kilometer unter 1:40 Stunden. Die 55-Jährige, die für den TV Waldstraße Wiesbaden startet, belegte in 1:39:11 Stunden nur 1:11 Minuten hinter der Siegerin und ehemaligen DM-Dritten Kathrin Ripper (Tübingen/1:38:00) den dritten Platz in der Altersklasse W55.