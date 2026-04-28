Stadtlauf Bad Ems „Mocki“ startet am 9. Mai im Kurpark 28.04.2026, 09:24 Uhr

i Sabrina Mockenhaupt-Gregor wird am 9. Mai als Zugpferd beim Volksbank Stadtlauf in Bad Ems mit von der Partie sein. Gregor Fischer. picture alliance / Gregor Fischer/dpa

Ausdauersportler der Region treffen sich am Samstag, 9. Mai, zum Volksbank Stadtlauf durch den Bad Emser Kurpark. Nun hat mit der 45-fachen Deutschen Meisterin Sabrina Mockenhaupt-Gregor auch eine besonders prominente Läuferin angesagt.

Prominenz am Start: Sabrina Mockenhaupt-Gregor wird beim Volksbank Stadtlauf in Bad Ems am Samstag, 9. Mai, über 10 Kilometer mit von der Partie sein. „Ich freue mich und hoffe, dass sich möglichst viele anmelden“, so die sympathische Läuferin. „Mocki“, wie sie liebevoll genannt wird, findet es auch sehr gut, dass der Stadtlauf in Bad Ems mit einem eigenen Benefizlauf ohne Zeitnahme die Organisation „Herzkissen – gemeinsam gegen Krebs“ ...







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