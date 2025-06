Lokalmatadoren haben den Hauptlauf über 10 Kilometer beim 15. Pfingstkronenlauf in Kleinich gewonnen. Die Veranstalter durften zufrieden sein, es waren deutlich mehr Läufer als im Vorjahr am Start.

Aller guten Dinge sind drei: Ganz nach diesem Motto siegte Lars Olk beim 15. Pfingstkronenlauf des TuS Kleinich am Pfingstmontag. Am Samstag beim Mitternachtslauf in Kröv war der Emmerother (Ortsteil von Kleinich) gleich zweimal in Aktion: Über 3,4 und über neun Kilometer. „Ich wurde gefragt, ob ich über die kurze Distanz für einen erkrankten Läufer einspringen kann“, erzählt Olk. In 11:10 Minuten belegte er den vierten Platz und legte noch am gleichen Abend mit dem elften Platz im Hauptlauf nach.

Bedenken, ob drei Wettkämpfe innerhalb von 36 Stunden eine gute Idee sind? Ja, sagt Olk: „Heute Morgen waren die Beine noch nicht so gut.“ Aber nach dem Startschuss war das vergessen. Zusammen mit Thomas Koch aus Morbach-Wederath setzte sich Olk gleich nach dem Start an die Spitze des in diesem Jahr trotz des Ausfalls der Hunsrück-Laufserie wieder größeren Teilnehmerfeldes. Das Duo blieb bis zum finalen Kilometer zusammen. „Ich habe darauf gewartet, dass Thomas fragt, ob wir zusammen ins Ziel laufen“, sagte Olk. Als sein neun Jahre ältere Mitläufer stumm blieb, beschleunigte Olk und knackte so als Einziger die 40-Minuten-Schallmauer.

i Dreimal Pfingstkronenlauf-Podest: Jana Kirst von der SG Sohren/Büchenbeuren (Mitte) war in Kleinich Schnellste über fünf Kilometer. Lars Olk aus Kleinichs Nachbarort Emmeroth (links) siegte über zehn Kilometer vor Thomas Koch aus Morbach-Wederath. Holger Teusch

Bei den Frauen wiederholte Christina Kappel vom TuS Irmenach ihren Vorjahressieg. Über fünf Kilometer feierte Jana Kirst von der SG Sohren/Büchenbeuren ihren vierten Pfingstkronenlaufsieg nach 2016, 2018 und 2019. Kirst hatte wie Olk auch am Kröver Mitternachtslauf teilgenommen. Die 22-Jährige hatte am Samstagabend über neun Kilometer den achten Platz belegt. Schnellster Fünf-Kilometer-Läufer in Kleinich war der 14-jährige Linus Fuchs vom TSV Bullay-Alf.

Nach den Regenfällen stand der 15. Pfingstkronenlauf fast auf der Kippe. „Ich habe die Crosslaufschuhe angezogen, aber Lars ist in Straßenlaufschuhen gut durchgekommen“, sagte der Zweitplatzierte Thomas Koch, dass die Strecke nicht so matschig mehr war, wie befürchtet. Insgesamt kamen mit 106 Läufern inklusive den Bambini etwa ein Drittel mehr Läufer nach Kleinich als vor einem Jahr.

Ergebnisse 15. Pfingstkronenlauf Kleinich

Frauen, 5 Kilometer: Jana Kirst (SG Sohren-Büchenbeuren) 23:05 Minuten, 2. Désirée Joerg (Wehlener Lauftrio) 25:46, 3. Vicky Vonhold (HT München) 28:521, 4. Andrea Bruckmann-von Wirth (TG Konz) 29:10, 5. Julia Nicolae 31:59.

Männer, 5 Kilometer:1. Linus Fuchs (TSV Bullay-Alf) 23:54, 2. Andreas Kirst 24:37, 3. Selahattin Gökcen 26:04, 4. Alexander Mähringer (TuS Sohren) 26:12, 5. Sven Werner (SV Kjsselbach) 26:26.

Frauen, 10 Kilometer: 1. Christina Kappel (TuS Irmenach) 49:13, 2. Heike Gorißen-Syrbe 53:05, 3. Monika Hübner (LG Meulenwald Föhren) 54:45, 4. Rebecca Boos (Auto Boos) 55:28, 5. Elisabeth Engel (Team Flügelpower) 59:26.

Männer, 10 Kilometer: 1. Lars Olk (Running Team Sven Legrand) 39:49, 2. Thomas Koch (Ausdauerteam.de Morbach) 40:07, 3. Dominik von Wirth (TG Konz) 43:01, 4. René Dieterich (TuS Sohren) 44:49, 5. Sebastian Kost 46:39.