Großartig in Form war Felix Weber von der LG Idar-Oberstein in Hachenburg. Er durfte sich nach Top-Leistungen über Platz eins freuen. Aber auch die anderen Athletinnen und Athleten aus Idar-Oberstein waren gut drauf.

Mehrere junge Idar-Obersteiner Sportlerinnen und Sportler gingen in Hachenburg bei den Leichtathletik-Vebandsmeisterschaften im Block-Mehrkampf an den Start und zeigten zum Teil ganz ausgezeichnete Leistungen.

Besonders stark war Felix Weber von der LG Idar-Oberstein unterwegs. Er war nicht aufzuhalten und sprang nach ganz oben auf das Treppchen. Auch seine Vereinskameradin Mia Roos wusste zu überzeugen. Sie verbesserte sich überall. Die Leichtathleten des TV Oberstein waren gleich mit sechs Athleten vertreten und freuten sich über drei vierte Plätze bei diesen anspruchsvollen Mehrkämpfen.

LG Idar-Oberstein

Mia Roos stellte sich im Block Wurf in der Altersklasse W13 der Konkurrenz. Dabei verbesserte sie im Vergleich zum vergangenen Jahr alle ihre Leistungen. Die 75 Meter lief sie in 12,24 Sekunden und über 80 Meter Hürden war sie nach 12,69 Sekunden im Ziel. Im Weitsprung landete sie bei 3,78 Metern in der Grube, ehe sie die Kugel 7,39 Meter weit wuchtete und den Diskus auf 20,74 Meter schleuderte. Dies bedeutete am Ende 1824 Punkte und Platz zehn. „Alles in allem war sie mit Ihrem Wettkampf zufrieden“, sagte LGIO-Trainer Stefan Weber.

Ein hervorragender Wettkampf gelang Felix Weber (M14) im Block Lauf/Sprung. Er startete mit guten 4,80 Metern im Weitsprung. Danach ging es zum 75-Meter-Hürdenlauf, wo er ausgezeichnet zurechtkam und mit 13,85 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung schaffte. Nach anderthalb Stunden Pause ging es mit dem Ballwurf weiter. Felix Weber war dabei eine Klasse für sich. Mit 56 Metern distanzierte er seine Mitstreiter um mindestens 20 Meter und legte damit die Basis für den Sieg.

Die 100 Meter lief er anschließend in 13,25 Sekunden. Auch dies bedeutete einen persönlichen Rekord. Danach absolvierte er zum ersten Mal die 2000-Meter. „Wir hatten eine Zeit von 7:30 Minuten angepeilt und einen entsprechenden Zwischenzeitenplan erstellt“, erzählte Vater und Trainer Stefan Weber und fügte hinzu: „Diese Zeiten hielt Felix lange fast auf die Sekunde genau ein.“ Aber auf der letzten Runde zeigte das LGIO-Talent, dass es doch wesentlich schneller unterwegs sein kann und erreichte das Ziel nach 7:08,87 Minuten. Dies brachten Felix Weber am Ende 2339 Punkte ein – und natürlich den ersten Platz. „Er war wirklich in Top-Form“, freute sich Sefan Weber.

TV Oberstein

Jonas Müller (M14) musste nach Diskuswurf, Hürdenlauf und Kugelstoßen den Block-Wettkampf Wurf verletzungsbedingt aufgeben.

Laura Jungblut (W14), startete auch im Block Wurf und musste gleich im Hürdenlauf ran. Nachdem sie unlängst in Saulheim bei ihrem ersten Start in dieser Disziplin ja gleich an der ersten Hürde gestürzt war, waren alle TVOler gespannt, wie sich diesmal schlagen würde und feuerten sie auch lautstark an. „Die ersten drei Hürden konnte sie gut im Laufrhythmus absolvieren, danach kam sie aber ins Dribbeln“, analysierte Trainer Thomas Bertram. Sie erreichte dann doch unter großem Jubel der Anhängerschar in 16,01 Sekunden das Ziel. Im Diskuswurf erzielte sie mit 16,12 Metern eine neue persönliche Bestleistung und belegte schließlich im Fünfkampf mit 1833 Punkten den vierten Platz.

Amelie Fillmann (W13) startete im Block Sprint/Sprung. Sie erzielte im 60-Meter-Hürdenlauf mit 12,38 Sekunden eine persönliche Bestleistung und konnte mit sehr guten Leistungen im 75-Meter-Sprint (10,75 Sekunden) und im Weitsprung (4,55 Meter) aufwarten. Am Ende musste sie sich allerdings mit 1977 Punkten und dem 14. Platz begnügen.

Fine Gutweiler (W13) startete im Block Wurf. Sie rannte die 75 Meter in 11,52 Sekunden und wirbelte den Diskus 16,89 Meter weit. Beide Ergebnisse bedeuteten jeweils eine neue persönliche Bestleistung. „Sie blieb insgesamt etwas unter ihren Möglichkeiten“, meinte Coach Betram. Trotzdem durfte sie sich am Ende aber über 1887 Punkte und Platz vier im starken Teilnehmerinnenfeld freuen.

Katharina Grammes (W12) ging im Block Lauf an den Start. Sie kam nicht ganz an ihre Bestleistungen heran, konnte sich allerdings im abschließenden 800-Meter-Lauf auf 3:13,77 Minuten verbessern und lag am Ende mit 1483 Punkten auf dem 11. Platz.

Devin Cazales (M13) startete im Block Wurf und absolvierte seinen ersten Hürdenlauf mit Bravour. Im Ziel wurden 14,23 Sekunden gestoppt. Er erzielte im 75-Meter-Sprint 11,61 Sekunden, wuchtete die Kugel auf 9,01 Meter und warf den Diskus auf eine Weite von 20,78 Metern. Jede dieser Leistungen bedeuteten einen persönlichen Rekord für ihn. Am Ende lag er mit 1741 Punkten auf dem vierten Platz. Eine ausgezeichnete Vorstellung des Obersteiner Mehrkämpfers.