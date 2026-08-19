Zehnkampf-Rückkehrer Jonas Jäckel meistert im Stabhochsprung 4,05 Meter souverän – ein starker Auftritt nach langer Pause. Die Leistung in Zweibrücken weckt Hoffnungen für die kommende Mehrkampf-DM.
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Seinen ersten Wettkampf nach einer mehrmonatigen Verletzungspause hat Zehnkämpfer Jonas Jäckel bestritten. Der Athlet des TV Oberstein startete beim traditionsreichen Stabhochsprungevent „Sky‘s the Limit“ in Zweibrücken.Dieses Einladungsspringen findet vor dem Rathaus in der Innenstadt von Zweibrücken statt.