Gute Leistung in Zweibrücken Mehrkämpfer Jonas Jäckel überquert beim Comeback 4,05 Meter souverän Sascha Nicolay 19.08.2026, 11:34 Uhr

i Jonas Jäckel zeigte beim Stabhochsprung-Event in Zweibrücken eine solide Vorstellung. Das Comeback des TVO-Zehnkämpfers weckt Hoffnungen für die Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf. Norbert Jäckel

Zehnkampf-Rückkehrer Jonas Jäckel meistert im Stabhochsprung 4,05 Meter souverän – ein starker Auftritt nach langer Pause. Die Leistung in Zweibrücken weckt Hoffnungen für die kommende Mehrkampf-DM.

Seinen ersten Wettkampf nach einer mehrmonatigen Verletzungspause hat Zehnkämpfer Jonas Jäckel bestritten. Der Athlet des TV Oberstein startete beim traditionsreichen Stabhochsprungevent „Sky‘s the Limit“ in Zweibrücken.Dieses Einladungsspringen findet vor dem Rathaus in der Innenstadt von Zweibrücken statt.







Artikel teilen

Artikel teilen