Waldbreitbacher Duo nominiert Medinger und Kopietz meistern Hürde zum Nationalkader 07.11.2025, 11:31 Uhr

i Ziel erreicht: Hürdensprinterin Celina Medinger gelang der Sprung in den Nationalkader NK1. Davon hatte sie nach dem starken Auftritt bei der U20-DM bereits geträumt. René Weiss

Für zwei Hürdensprinterinnen des VfL Waldbreitbach endet das Leichtathletikjahr mit einer großen Ehre: Celina Medinger und Michelle Kopietz wurden in den Bundeskader berufen und dürfen sich jetzt auf nationaler Ebene beweisen.

Celina Medinger und Michelle Kopietz haben den Sprung in den Bundeskader für das Jahr 2026 geschafft. Damit bilden die beiden jungen Leichtathletinnen des VfL Waldbreitbach gemeinsam mit Sophia Junk ein LG-Rhein-Wied-Trio beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV).







