Gold, Silber und Bronze: Antonia und Felix Weber waren bei der Deutschen DTB-Mehrkampfmeisterschaft sehr erfolgreich – und Weißkohl gab es oben drauf.
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Sehr erfolgreich liefen die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften des DTB in Heide in Schleswig-Holstein für Antonia und Felix Weber vom Idarer TV. Das Geschwisterpaar sicherte sich bei den Wettkämpfen einen kompletten Medaillensatz.Antonia Weber ging am ersten Tag in der Frauenklasse im Steinstoßen und im Schleuderballwurf an den Start.