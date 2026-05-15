TSV Emmelshausen
Medaillen für Maya Bartholmes und Maya Rockenbach
Symbolbild
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Maya Bartholmes und Maya Rockenbach vom TSV Emmelshausen haben bei den Süddeutschen Meisterschaften im Hindernislauf in Koblenz mit Podiumsplatzierungen aufhorchen lassen.

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Bei den Süddeutschen Meisterschaften im Hindernislauf in Koblenz haben Maya Bartholmes (Altersklasse W15) und Maya Rockenbach (W14) ihre außergewöhnliche Moral unter Beweis gestellt. Trotz eines Sturzes und starker Konkurrenz belohnten sich die Athletinnen des TSV Emmelshausen mit vordersten Platzierungen über die 1500-Meter-Distanz.

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LeichtathletikSport

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