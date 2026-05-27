Rockenbach und Bartholmes „Maya-Duo“ des TSV knackt Norm in Heidelberg 27.05.2026, 11:07 Uhr

i Maya Rockenbach (rechts) und Maya Bartholmes knackten in Heidelberg die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften. Oliver Rockenbach

Bei heißen Temperaturen glänzten die Nachwuchsläuferinnen des TSV Emmelshausen in Heidelberg mit Bestzeiten. Maya Rockenbach und Maya Bartholmes sicherten sich die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften.

Drei Athletinnen des TSV Emmelshausen haben mit starken Zeiten auf sich aufmerksam gemacht: Die Thörlingerin Maya Bartholmes und die Heinzenbacherin Maya Rockenbach sicherten sich in Heidelberg die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften. Die Schwallerin Theresa Hahn landete bei Wettkämpfen in Innsbruck, Mainz und Gießen auf den vorderen Plätzen.







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