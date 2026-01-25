Der Eisregen hatte keine bleibenden Spuren hinterlassen. Der Lauf durchs Steinerne Gästebuch des TuS Veitsrodt fand ohne Probleme statt. Max Kirschbaum und Sandra Dolby gewannen auf der Langstrecke.
Lesezeit 4 Minuten
Als am Samstagmorgen der Eisregen niederging, dürften die Verantwortlichen der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie kurz befürchtet haben, dass nach dem wegen starken Schneefalls verschobenen Atzenkleblauf in Oberbrombach eine zweite Veranstaltung nicht am eigentlich festgelegten Termin würde stattfinden können.