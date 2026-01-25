213 Läufer beim TuS Veitsrodt
Marten Franke und Helena Gouverneur dominieren
Der Lauf durch das Steinerne Gästebuch des TuS Veitsrodt war ein echtes Winter-Crossrennen. Die Strecken waren aber ohne Schwierigkeiten zu laufen.
Der Eisregen hatte keine bleibenden Spuren hinterlassen. Der Lauf durchs Steinerne Gästebuch des TuS Veitsrodt fand ohne Probleme statt. Max Kirschbaum und Sandra Dolby gewannen auf der Langstrecke.

Als am Samstagmorgen der Eisregen niederging, dürften die Verantwortlichen der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie kurz befürchtet haben, dass nach dem wegen starken Schneefalls verschobenen Atzenkleblauf in Oberbrombach eine zweite Veranstaltung nicht am eigentlich festgelegten Termin würde stattfinden können.

