37. Götzelauf in Herdorf Markus Mockenhaupt dominiert die Konkurrenz Frank Steinseifer 24.09.2025, 10:42 Uhr

i 37. Götzelauf der DJK Herdorf – 7. Lauf zum Ausdauer-Cup 2025. Start zum Hauptlauf über 10 Kilometer – zu erkennen (von links): Die spätere Siegerin Judith Hacker (Nr. 4/SG Wenden), Maximilian Ferger (Nr. 75/WSG Bad Marienberg), Matthias Nebe (Nr. 9/SG Wenden), Stefan Brockfeld (Nr. 12/TuS Deuz), Jonas Winkel (Nr. 27/TuS Deuz), Jens Raupach (Nr. 77/CLV Siegerland), der spätere Sieger Markus Mockenhaupt (Nr. 7/SG Wenden), Viktor Horch (Nr. 14/TuS Deuz) und Aleksei Nesterov (Nr. 15/TuS Deuz). Frank Steinseifer

Beim 37. Götzelauf in Herdorf gingen 311 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Start. Dabei erwischten die Veranstalter genau zur richtigen Zeit das trockene Wetter, so stand einem spannenden Lauf nichts mehr im Wege.

Nächste Station im Ausdauer-Cup 2025. Wie schon in den Vorjahren kamen auch diesmal beim 37. Herdorfer Götzelauf der schnellste Läufer und die schnellste Läuferin von der SG Wenden. Beim siebten Wertungslauf in der nun schon zum 37. Mal ausgetragenen Laufserie siegten im Hauptlauf über 10 Kilometer Markus Mockenhaupt und seine Vereinskollegin Judith Hacker – beide hatten keine ernsthafte Konkurrenz zu fürchten.







Artikel teilen

Artikel teilen