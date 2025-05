Über 366 „Finisher“ im Ziel hatte Zeitmesser Martin Stinner beim 3. Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2025 in Freudenberg erfasst – und damit ein Plus von 80 Startern (!) gegenüber 2024.

Nächste Station im Ausdauer-Cup 2025. Nach den Straßenläufen Wehbach und Niederfischbach in Rheinland-Pfalz zog der Tross der Volksläufer am vergangenen Wochenende über die Landesgrenze in den Kreis Siegen-Wittgenstein und damit nach Nordrhein-Westfalen. Das Organisationsteam des Flecker Tunnellaufs in Freudenberg um Michael Sichermann hatten allen Grund zur Freude, denn zur 17. Auflage des Wendepunktlaufs über den Radweg auf der alten Bahntrasse hinauf durch den Tunnel zum ehemaligen Wildenburger Bahnhof kamen so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor. Über 366 „Finisher“ im Ziel (54 Bambini, 77 Schülerinnen und Schüler, 83 über 5 und 152 über 10 Kilometer) hatte Zeitmesser Martin Stinner beim 3. Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2025 erfasst – und damit ein Plus von 80 Startern (!) gegenüber 2024.

Es sind nicht nur die im Vorjahr zusätzlich ins Programm aufgenommenen Feuerwehrmeisterschaften mit 27 Startern, auch die gestiegenen Zahlen im Nachwuchsbereich haben zum neuerlichen Boom beigetragen. Die alte Bestmarke von 350 „Finishern“ (2015) stammt noch aus der Zeit, als der Volkslauf Richtung Hohenhain noch zum separat organisierten Winter-Cup gehörte. Zur Erinnerung: Der Wintercup wurde im März 2019 nach 17 Jahren eingestellt, die Läufe in Wehbach, Niederfischbach und Freudenberg später dann in den ganzjährigen Ausdauer-Cup integriert.

„Ich hatte heute richtig Bock noch mal auf Tempo zu drücken.“

Markus Mockenhaupt, SIeger des 17. Flecker Tunnellauf

Während es bei der Starterzahl einen neuen Rekord gab, blieben die Bestmarken über 5 und 10 Kilometer sowohl bei den Männern (2023: 32:12 Minuten/Ahferom Teame/LG Sieg) als auch bei den Frauen (2016: 37:20/Lisa Heimann/LAZ Puma Rhein-Sieg) bestehen. An die Superzeit des Altenkircheners Ahferom Teame kann wohl künftig nur einer der drei Spitzenläufer der SG Wenden heranreichen – doch die fehlten wie schon 2024, denn am selben Tag standen die bei den deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter in Hamburg an der Evolvente. Und so musste die Ehre der Männer der SG Wenden wieder einmal Markus Mockenhaupt verteidigen. Der 44-jährige Wilgersdorfer stürmte direkt nach dem Start auf und davon und lief ein einsames Rennen gegen die Uhr. Am Ende war er in 33:41 Minuten sogar noch deutlich schneller als bei seinem Soloritt im Vorjahr (34:10). „Ich hatte heute richtig Bock noch mal auf Tempo zu drücken“, erklärte „Mocki“ im Ziel. Ein paar kritische Worte fand er allerdings zu den fehlenden Trinkstationen auf der Strecke: „Eine Wasserstelle wäre bei den warmen Temperaturen schon echt hilfreich gewesen.“

Auch bei den Frauen dominiert die SG Wenden

Am Sonntag war „Mocki“ dann erstmals nach vielen Jahren nicht beim Wings-for-Life-Run dabei, er hatte sich zu einem harten Crash-Test mit dem aus Herkersdof stammenden Ex-Hyrox-Weltmeister Tobias Lautwein verabredet. „Wir rennen drei Mal den Kindelsberg in Kreuztal rauf und wieder runter. Mal seh’n, was da nach heute noch so geht“, lachte Mockenhaupt im Zielraum beim Interview. Das Training sei schon der Start in die Vorbereitung auf die deutschen Berglauf-Meisterschaften am 29. Juni in Oberstdorf. Hinter Mockenhaupt folgte mit Viktor Horch (35:15), Anno Dallmann (36:16) und Christian Becker (36:58) ein schnelles Trio des TuS Deuz.

Nicht nur der Gesamtsieger bei den Männern, auch die drei schnellsten Frauen über 10 Kilometer trugen das Trikot der SG Wenden. Im Vorjahr gewann Judith Hacker in 38:53 Minuten, jetzt war sie sogar noch eine Minute schneller und lief in 37:59 Minuten als Achte im Gesamtklassement zum Gesamtsieg bei den Frauen. Dahinter folgten mit Steffi Osthoff (39:23) und Ina Grebe (42:47) ebenfalls Läuferinnen aus der großen Trainingsgruppe von Egon Bröcher. Erneut stark präsentierte sich der Nachwuchstriathlet Jalon Frensch von der LG Kindelsberg Kreuztal/Triteam Siegerland. Im Lauf über 5 Kilometer lief der in diesem Jahr 18-Jährige ohne ernsthafte Konkurrenz ein Rennen allein gegen die Uhr und die stoppte schon bei 17:08 Minuten. Rang zwei belegte der zwei Jahre jüngere Ben Berg vom ASC Weißbachtal in 18:44 Minuten. Schnellste Läuferin war Emma Schneider (ASC Weißbachtal) in 22:33 Minuten.

i Bei den Schülerinnen über 1.000 Meter setzte sich Viktoria Härter von der DJK Betzdorf (Startnummer 33) auf den letzten 200 Metern in 3:51 Minuten gegen die zwei Jahre ältere Johanna Hippenstiel vom CLV Siegerland (3:54) durch. Frank Steinseifer

Bis auf den letzten Meter hart umkämpft war hingegen der Lauf der Schüler über 1.000 Meter. Hier lieferten sich Josia Dills (VfB Wilden/3:24 Minuten), Tim Kuckenburg (ASC Weißbachtal/3:25) und Leonard Uebach (LG Kindelsberg Kreuztal/3:26) einen harten Fight bis in den Zielkanal. Bei den Schülerinnen über 1.000 Meter setzte sich Viktoria Härter von der DJK Betzdorf in 3:51 Minuten gegen die zwei Jahre älteren Johanna Hippenstiel vom CLV Siegerland (3:54 min.) und Louisa Münzner vom ASC Weißbachtal (4:06 min.) durch.

Bereits am kommenden Samstag startet der nächste Wertungslauf zum Ausdauer-Cup. Dann gibt es mit dem Anzhäuser Gückellauf ein Comeback, auf das sich viele in der Laufszene schon seit Monaten freuen. Behält der von 2002 bis 2014 organisierte Volkslauf mitten durchs beschauliche Dörfchen Anzhausen bei seiner Rückkehr seinen Charakter und das gleiche Flair, so dürfen sich die Sportlerinnen und Sportler auf einen stimmungsvollen Wettkampf freuen.

Ergebnisse des 17. Flecker Tunnellauf – 3. Lauf Ausdauer-Cup 2025

10 Kilometer Hauptlauf

Gesamteinlauf: 1. Markus Mockenhaupt (SG Wenden) 33:41 Minuten; 2. Viktor Horch (TuS Deuz) 35:15; 3. Anno Dallmann (TuS Deuz) 36:16; 4. Christian Becker (TuS Deuz) 36:58; 5. Janne Völkel (RSV Osthelden) 37:24; 6. Maximilian Ferger (WSG Bad Marienberg) 37:28.

Männer

MU16: 1. Tim-Christian JusTuS 54:24.

MU20: 1. Phillip Räbsch (Freudenberg) 58:08.Hauptklasse: 1. Janne Völkel (RSV Osthelden) 37:24; 2. Jonas Krumm (ASC Weißbachtal) 40:41; 3. Marc Stemmer (TV Olpe) 43:02.

M30: 1. Maximilian Ferger (WSG Bad Marienberg) 37:28; 2. Jonas Winkel (TuS Deuz) 39:58; 3. Johannes Röcher (TV Büschergrund) 40:00.M35: 1. Anno Dallmann (TuS Deuz) 36:16; 2. Jens Raupach (CLV Siegerland) 37:42; 3. Philipp Heinz 39:27.

M40: 1. Christian Becker (TuS Deuz) 36:58; 2. Martin Ermert (Daadener TV) 38:46; 3. Jens Bieker (TV Attendorn) 39:01.

M45: 1. Markus Mockenhaupt (SG Wenden) 33:41; 2. Viktor Horch (TuS Deuz) 35:15; 3. Aleksei Nesterov (TuS Deuz) 38:22.

M50: 1. Sascha Söhngen (ASC Weißbachtal) 42:21; 2. Friedrich Hinderthür (ASC Weißbachtal) 43:48; 3. Ingo David (TSG Helberhausen) 46:57.

M55: 1. Thomas Bückemeyer (TSG Valbert 1894) 38:49; 2. Stefan Brockfeld (TuS Deuz) 39:28; 3. Markus Rathmann (TVG Buschhütten) 40:17.

M60: 1. Martin Tarfeld (TuS Deuz) 40:55; 2. Holger Stöckmann (SG Wenden) 43:07; 3. Jörg Mauter (Wiehltaler LC) 44:13.

M65: 1. Bernd Brenner (RSV Daadetal) 47:46; 2. Bernd Klamm (SVS Emmerzhausen) 52:30; 3. Heiner Schmidt 53:32.

M70: 1. Hans-Jürgen Lichte (LG Sieg) 46:34; 2. Hans-Joachim Fries (RSV Daadetal) 51:25; 3. Paul Gerhard Bernshausen (LG Kindelsberg Kreuztal) 59:12.

Frauen

WU18: 1. Sophia Münzner (ASC Weißbachtal) 51:57.

Hauptklasse: 1. Vanessa Oster (TuS Deuz) 43:31; 2. Marie Chadt 48:49; 3. Leonie Ermert (RSV Daadetal) 56:28.

W30: 1. Judith Hacker (SG Wenden) 37:59; 2. Stephanie Becker 51:53; 3. Lena Scheibner (DJK Marienstatt) 52:43.

W35: 1. Stefanie Osthoff (SG Wenden) 39:23; 2. Ina Grebe (SG Wenden) 42:47; 3. Julia Scholl (Upperschoolstreet SC) 47:12.

W40: 1. Joana Waffenschmidt (RUN Squad Cgn) 44:11; 2. Simone Pabst 48:34; 3. Katrin Puruncajas 50:39.

W45: 1. Ute Bettendorf (ASC Weißbachtal) 48:47; 2. Tanja Charitos (SG Wenden) 49:03; 3. Stephanie Schmidt (VTV Freier Grund) 50:12.

W50: 1. Tanja Sunder (Olpe) 44:16; 2. Petra Pritzer (DJK Marienstatt) 44:57; 3. Anja Schneider-Schaffarczik (ASC Weißbachtal) 50:50.

W55: 1. Sabine Hoffmann (ASC Weißbachtal) 47:27; 2. Daniela Borkenstein (ASC Weißbachtal) 53:58.

W60: 1. Susanne Hein (LG Kindelsberg/TV Kredenbach-Lohe) 54:43.

W65: 1. Christiane Stötzel-Ditsche (SG Siegen-Giersberg) 1:14:30.

W70: 1. Christa Siller (ASC Weißbachtal) 1:01:32; 2. Barbara Jüngst (ASC Weißbachtal) 1:07:54.

W75: 1. Ingrid Ebener (TG Rudersdorf) 1:10:30.

5 Kilometer

Männer

MU16: 1. Lukas Dommes (TV Olpe) 24:11; 2. Felix Hartmann (FW Freudenberg/Plittershagen) 35:40.

MU18: 1. Ben Berg (ASC Weißbachtal) 18:44; 2. Julien Klein (TuS Deuz) 19:24; 3. Simon Krumm (ASC Weißbachtal) 25:17.

MU20: 1. Jalon Frensch (LGK/Triteam Siegerland) 17:08; 2. Louis Meirich (WSG Bad Marienberg) 21:53.

Allgemeine Klasse: 1. Andre Metzger (DJK Betzdorf) 19:44; 2. Pascale Pauke 19:56; 3. Jens Michael Steiner (Happy Hill Runners) 20:59.

Frauen

WU16: 1. Lilly Berg (ASC Weißbachtal) 25:48; 2. Carlotta June Augst (LG Westerwald) 27:55; 3. Malina Ziegner (LG Westerwald) 29:16.

WU18: 1. Emma Schneider (ASC Weißbachtal) 22:33; 2. Mathilda Schneider (ASC Weißbachtal) 23:50; 3. Kathleen Zimmer (LG Kindelsberg Kreuztal) 26:46.

WU20: 1. Amelie Rübsamen (ASC Weißbachtal) 25:58; 2. Fenja Dittmann (FW Hilchenbach/Oechelhausen/Ruckersfeld) 26:29.

Allgemeine Klasse: 1. Melina Kunze (ASC Weißbachtal) 22:47; 2. Tabea Wüst (ASC Weißbachtal) 23:44; 3. Nicole Dommes (SV Oberveischede) 24:19.

Walking: 1. Evelyn Heidt (Oberdresselndorf) 46:38.

1000 Meter

Schüler

M8: 1. Cedric Loh (TV Büschergrund) 4:56; 2. Caspar Bätzing (DJK Betzdorf) 4:57; 3. Elias Badjie (VTV Freier Grund) 4:58.

M9: 1. Adam Krzanowski (CLV Siegerland) 4:05; 2. Max Bertelmann (TV Büschergrund) 4:26; 3. Josua Schirdewahn (SG Wenden) 4:28.

M10: 1. Levin Schramm (Daadener TV) 4:14; 2. Oskar Bätzing (DJK Betzdorf) 4:17; 3. Elias Klappert 4:20.

M11: 1. Jonas Marschner (DJK Herdorf) 4:06; 2. Benn Henri Van Der Zwaag (VTV Freier Grund) 4:15; 3. Richard Stork (TuS 09 Drolshagen) 4:18.

M12: 1. Lennart Geibel (TuS Deuz) 3:55; 2. William Arnold (TuS Deuz) 4:19; 3. Kilian Sichermann (Reha SV Siegerland) 7:14.

M13: 1. Jonas Töpfer (Alcher TG) 4:02; 2. Jannes Bente V.D. Zwaag (VTV Freier Grund) 4:44; 3. Leon Reinelt 4:53.

M14: 1. Josia Dills (VfB Wilden) 3:24; 2. Leonard Uebach (LG Kindelsberg Kreuztal) 3:26; 3. Danny Anton 3:53.

M15: 1. Tim Kuckenburg (ASC Weißbachtal) 3:25; 2. Devin Kraft (TV Langenholdinghausen) 4:17; 3. Moritz Schneider (TV Langenholdinghausen / ATG) 4:37.

i Über 1.000 Meter der Schüler lieferten sich sich Josia Dills (Nr. 54/VfB Wilden/3:24 Minuten), Tim Kuckenburg (Nr. 20/ASC Weißbachtal/3:25) und Leonard Uebach (Nr. 36/LG Kindelsberg Kreuztal/3:26) einen harten Fight bis in den Zielkanal. Frank Steinseifer

Schülerinnen

W8: 1. Ida Schramm (Daadener TV) 5:03; 2. Mila Aslanian (ASC Weißbachtal) 5:26; 3. Daneliia Aslanian (ASC Weißbachtal) 5:44.

W9: 1. Juna Wagner (TV Freudenberg) 4:57; 2. Frieda Bertelmann (Alcher TG) 5:02; 3. Ida Schlemper (ASC Weißbachtal) 5:05.

W10: 1. Lumi Klein (ASC Weißbachtal) 4:27; 2. Lena Schulze (ASC Weißbachtal) 4:46; 3. Rosalia Funari (ASC Weißbachtal) 4:58.

W11: 1. Isa Fuchs (TuS Deuz) 4:19; 2. Mia Schneider (Alcher TG) 4:21; 3. Lisabeth Hippenstiel (CLV Siegerland) 4:29.

W12: 1. Viktoria Härter (DJK Betzdorf) 3:51; 2. Mathilda Jung (ASC Weißbachtal) 4:11; 3. Anna Herter (ASC Weißbachtal) 4:39.

W13: 1. Sofi Bejm (TuS Deuz) 4:10; 2. Leni Schneider (ASC Weißbachtal) 4:14; 3. Amelie Wagner (TV Freudenberg) 4:44.

W15: 1. Johanna Hippenstiel (CLV Siegerland) 3:54; 2. Louisa Münzner (ASC Weißbachtal) 4:06.