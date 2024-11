Staudter im Sauerland-Express Manuel Schräder holt bei DM-Debüt im Crosslauf Bronze 29.11.2024, 15:56 Uhr

i Gelungene Premiere bei der Cross-DM: Manuel Schräder aus Staudt gewann mit der SG Wenden Bronze in der Teamwertung. Frank Steinseifer

Nicht nur auf der Straße und langen Strecken ist Manuel Schräder in diesem Jahr flott unterwegs, auch in unwegsamem Gelände weiß der ehemalige Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde seine Schnelligkeit auszuspielen.

In Hörstel-Riesenbeck in der Nähe von Osnabrück belegte der Staudter Manuel Schräder bei den deutschen Crosslauf-Meisterschaften den 15. Platz in der Einzelwertung und gewann mit der SG Wenden die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung. Schräder war auf der Langstrecke über 9,4 Kilometer unterwegs und absolvierte diese Distanz in exakt 29:00 Minuten.

