800-m-Spezialistin nicht fit
Majtie Kolberg verzichtet auf deutsche Meisterschaft
Majtie Kolberg (vorn links) hat ihre Teilnahme an der deutschen Leichtathletikmeisterschaft abgesagt. Die Athletin der LG Kreis
Majtie Kolberg (vorn links) hat ihre Teilnahme an der deutschen Leichtathletikmeisterschaft abgesagt. Die Athletin der LG Kreis Ahrweiler wird nicht über 800 Meter starten.
Bernd Thissen. dpa

Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler begeistert als schnellste deutsche Läuferin über 800 Meter. Doch eine Verletzung zwingt sie zu einem überraschenden Verzicht auf die deutsche Meisterschaft.

Lesezeit 1 Minute
Leichtathletin Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler ist bislang die schnellste deutsche Läuferin über 800 Meter in diesem Jahr. Bei der Laufgala in Pfungstadt lief sie die zwei Stadionrunden in 1:58,67 Minuten und unterbot damit die Norm für die Europameisterschaft in Birmingham (10.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

LeichtathletikSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport