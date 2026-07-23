Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler begeistert als schnellste deutsche Läuferin über 800 Meter. Doch eine Verletzung zwingt sie zu einem überraschenden Verzicht auf die deutsche Meisterschaft.
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Leichtathletin Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler ist bislang die schnellste deutsche Läuferin über 800 Meter in diesem Jahr. Bei der Laufgala in Pfungstadt lief sie die zwei Stadionrunden in 1:58,67 Minuten und unterbot damit die Norm für die Europameisterschaft in Birmingham (10.