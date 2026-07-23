800-m-Spezialistin nicht fit Majtie Kolberg verzichtet auf deutsche Meisterschaft Stefan Lebert 23.07.2026, 14:26 Uhr

i Majtie Kolberg (vorn links) hat ihre Teilnahme an der deutschen Leichtathletikmeisterschaft abgesagt. Die Athletin der LG Kreis Ahrweiler wird nicht über 800 Meter starten. Bernd Thissen. dpa

Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler begeistert als schnellste deutsche Läuferin über 800 Meter. Doch eine Verletzung zwingt sie zu einem überraschenden Verzicht auf die deutsche Meisterschaft.

Leichtathletin Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler ist bislang die schnellste deutsche Läuferin über 800 Meter in diesem Jahr. Bei der Laufgala in Pfungstadt lief sie die zwei Stadionrunden in 1:58,67 Minuten und unterbot damit die Norm für die Europameisterschaft in Birmingham (10.







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