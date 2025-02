Bronze für Sophia Junk Majtie Kolberg freut sich über lang ersehnten DM-Titel René Weiss 24.02.2025, 14:22 Uhr

i Majtie Kolberg (vorn) von der LG Kreis Ahrweiler freut sich über den Sieg über 1500 Meter bei der Hallen-DM in Dortmund. Bernd Thissen. dpa

Nun hat es geklappt mit dem deutschen Meistertitel für Majtie Kolberg. Kurios, dass die Athletin der LG Kreis Ahrweiler den Titel nicht auf ihrer Lieblingsstrecke holte. Derweil kam Sophia Junk auf ihrer Lieblingsstrecke zu Bronze.

Über 800 Meter hatte Majtie Kolberg in dieser Hallensaison schon einige Läufe absolviert und mit ihrer Lieblingsdistanz will sie diese bei der Europameisterschaft im niederländischen Appeldoorn auch ausklingen lassen. „Im Idealfall mit drei Läufen“, deutet die 25-Jährige ihre Ambitionen in Richtung Finale an.

