Der VfL Bremm verzeichnete trotz Regens das beste Teilnehmerresultat seit Wiederaufnahme der Läufe am Waldplatz Geul 2008. Bei den Männern gewann über acht Kilometer ein bisher unbekannter Läufer des SV Alflen.
Lesezeit 3 Minuten
Nach dem sommerlichen Start der Cochem-Zeller Crosslaufserie in Ulmen wurde es beim zweiten Wertungslauf beim VfL Bremm herbstlich. Pünktlich zu den Hauptrennen begann es zu regnen. Ein bisschen unangenehm für die Läufer, den härteren Job hatte jedoch das Helferteam des VfL Bremm insbesondere diejenigen, die mit Stoppuhr, Papier und Bleistift oder am Laptop die Ergebnisliste erstellte.