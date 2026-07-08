Platz 5 als jüngste Starterin Lucie Biehl trotzt widrigen Umständen bei U23-DM 08.07.2026, 14:03 Uhr

i In Bochum-Wattenscheid musste Lucie Biehl nicht nur auf Rennsituationen reagieren, sondern auch vor dem Startschuss starke Nerven beweisen. Michaela Biehl

Lucie Biehl, jüngste Starterin über 1500 Meter bei der U23-DM, trotzte Planänderungen und erreichte Platz fünf. Es war ein Bummelrennen mit furiosem Ende. Jetzt hofft das Talent des TuS KK eine starke Leistung bei den U20-Meisterschaften.

Die Teilnahme an den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U23 war für Lucie Biehl in erster Linie als wichtiger Formtest und Trainingswettkampf gedacht. Bei ihrem bereits sechsten DM-Auftritt machte die Athletin des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach jedoch eine völlig neue Erfahrung: Weil weniger als 15 der ursprünglich 24 gemeldeten Läuferinnen über 1500 Meter ihre Stellplatzkarte abgegeben hatten, wurde das für Freitagabend angesetzte ...







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