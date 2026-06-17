4:32,00 Minuten in Pfungstadt
Lucie Biehl setzt über 1500 Meter persönliche Marke 
Lucie Biehl (Startnummer 536) steigerte bei der Laufgala in Pfungstadt ihre persönliche Bestzeit über 1500 Meter auf 4:32,00 Min
Lucie Biehl (Startnummer 536) steigerte bei der Laufgala in Pfungstadt ihre persönliche Bestzeit über 1500 Meter auf 4:32,00 Minuten.
Matthias Reiss

Am kommenden Wochenende stehen im Koblenzer Stadion Oberwerth die Süddeutschen Leuchtathletik-Meisterschaften der Aktiven und der Altersklasse U18 an. Im Vorfeld hat nun auch Lucie Biehl vom TuS Katzenelnbogen/Klingelbach eine Duftmarke gesetzt.

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Noch läuft zwar nicht alles rund, aber trotzdem geht’s für Lucie Biehl voran. Nach persönlicher Bestzeit über 800 Meter (2:11,19 Minuten) und den damit erfüllten Qualifikations-Normen für die U20- und U-23-DM lief die 18-jährige Athletin des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach bei der Laufgala in Pfungstadt auch über 1500 Meter in 4:32,00 Minuten persönliche Bestzeit und sicherte sich damit auch die Startberechtigung für die nationalen Titelkämpfe.

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