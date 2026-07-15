Der Knoten ist geplatzt 
Lucie Biehl rennt bei DM so schnell wie nie zuvor
Lucie Biehl (Start-Nummer 1138) untermauerte bei der U20-DM in Wattenscheid eindrucksvoll, dass sie sich in der nationalen Spitz
Lucie Biehl (Start-Nummer 1138) untermauerte bei der U20-DM in Wattenscheid eindrucksvoll, dass sie sich in der nationalen Spitze etabliert hat.
Iris Hensel

Im Training hatte Lucie Biehl bereits angedeutet, dass sie 1500 Meter schneller als 4:30 Minuten laufen kann. Bei der DM der U20 setzte sie dies nun auch im Wettkampf um. Mit 4:26,91 Minuten stürmte das Ass des TuS KK als Fünfte über die Ziellinie.

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„Der Knoten ist endlich geplatzt!“, jubelte Trainer Klaus Föhrenbacher nach dem Finale über 1500 Meter bei den Deutschen U20-Leichtathletik-Meisterschaften im Wattenscheider Lohrheidestadion. Mit einer starken Zeit von 4:26,91 Minuten überquerte die von ihm betreute Läuferin Lucie Biehl vom TuS Katzenelnbogen/Klingelbach als Fünfte die Ziellinie und steigerte ihre persönliche Bestleistung um mehr als fünf Sekunden.
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