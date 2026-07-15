Der Knoten ist geplatzt Lucie Biehl rennt bei DM so schnell wie nie zuvor 15.07.2026, 07:47 Uhr

i Lucie Biehl (Start-Nummer 1138) untermauerte bei der U20-DM in Wattenscheid eindrucksvoll, dass sie sich in der nationalen Spitze etabliert hat. Iris Hensel

Im Training hatte Lucie Biehl bereits angedeutet, dass sie 1500 Meter schneller als 4:30 Minuten laufen kann. Bei der DM der U20 setzte sie dies nun auch im Wettkampf um. Mit 4:26,91 Minuten stürmte das Ass des TuS KK als Fünfte über die Ziellinie.

„Der Knoten ist endlich geplatzt!“, jubelte Trainer Klaus Föhrenbacher nach dem Finale über 1500 Meter bei den Deutschen U20-Leichtathletik-Meisterschaften im Wattenscheider Lohrheidestadion. Mit einer starken Zeit von 4:26,91 Minuten überquerte die von ihm betreute Läuferin Lucie Biehl vom TuS Katzenelnbogen/Klingelbach als Fünfte die Ziellinie und steigerte ihre persönliche Bestleistung um mehr als fünf Sekunden.







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