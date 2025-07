Die Entwicklungsschritte, die Lucia Sturm im Laufmodus absolviert, haben sie in der Freiluftsaison 2025 zu einer neuen persönlichen Bestzeit und einem Deutschen Meistertitel über 800 Meter geführt – am Wochenende in Dresden soll im Idealfall ein weiterer hinzukommen.

Seit Anfang Juni darf sich die 23 Jahre alte Leichtathletin vom TSV Moselfeuer Lehmen Deutsche Hochschulmeisterin nennen, in Duisburg lief die Lehramtstudentin per Start-Ziel-Sieg für die Universität Koblenz zu Gold. Außerdem hat die Mittelstrecklerin in ihrer Spezialdisziplin über die zwei Stadionrunden ihre Bestzeit in diesem Jahr in Dessau um knapp zwei Zehntelsekunden auf 2:01,77 Minuten verbessert.

i Lucia Sturm beim Istaf im Berliner Olympiastadion. Stefan Kölsch

Doch dabei soll es nicht bleiben. „Ich habe aus Dessau eine kleine persönliche Bestzeit mit nach Hause genommen und einiges in den letzten Rennen gelernt“, sagte Sturm noch vor dem renommierten internationalen Sportfest mit dem klangvollen Titel „Spitzenleichtathletik Luzern“ bescheiden.

Bedeutsame Lerneffekte hat die dreimalige deutsche U 23-Meisterin über 800 Meter dann auch ohne Spitzenplatzierung in der Schweiz und am vergangenen Wochenende beim berühmten Istaf im Berliner Olympiastadion eingesammelt. „Diese Wettkampfpraxis auf hohem internationalen Niveau ist unbezahlbar“, sagt Trainer Stefan Kölsch, der Lucia Sturm in einem zwölftägigen Trainingslager im portugiesischen Albufeira an der Algarveküste im Frühling für die Saison fit gemacht hatte. Die intensive Arbeit zahlt sich aus, auch wenn einige Faktoren einen noch größeren Sprung (bisher) verhindert haben.

Lehmenerin fehlt im Olympiastadion der Mut

Aber der Reihe nach: Wie sich erst danach bei ärztlichen Untersuchungen herausstellte, trat Sturm in Luzern mit einem leichten Infekt an und wurde –-unter anderem noch vor der populären Olympiateilnehmerin Alica Schmidt (14.) – in 2:02,59 Minuten Zehnte. „Dafür war die Zeit noch sehr ordentlich“, so Kölsch. Wegen geschwollener Mandeln musste Sturm den geplanten Start beim Meeting im belgischen Heusden-Zolder dann absagen.

Fürs Istaf gab Sturm nach Belastungstests aber Grünes Licht, nach Berlin fuhr sie mit dem Ziel, in einem starken Feld „mitzulaufen und die persönliche Bestzeit unter 2:01 Minuten“ zu drücken. Bis zur 500-Meter-Marke ging die Taktik von Coach Kölsch auch auf: Sturm klebte sich an die Fersen des deutschen Shootingstars Jana Marie Becker. „Es war klar, dass Jana dann eine Attacke reiten würde“, so Kölsch. „Die sollte Lucia mitgehen und von ihrer Physis her auch mitgehen können.“

„Alle Farben sind möglich, Lucia kann um den Sieg mitlaufen.“

Lucia Sturms Trainer Stefan Kölsch

Genau das tat sie aber nicht, ein mentales Problem. Dazu Kölsch: „Ihr hat ein wenig der Mut gefehlt. Sie ist dann bei 600 Metern angetreten, das war aber zu spät. Eine Sekunde schneller hätte sie in den Beinen gehabt.“ Angesichts der Endzeit von 2:02,09 Minuten wäre für Sturm demnach eine neue Bestzeit und bessere Platzierung als Rang sieben möglich gewesen.

Kölsch verbucht das als wertvolle Lektion, die sich schon in Dresden auszahlen könnte. Bei der deutschen Meisterschaft zählt Sturm zu den Medaillenkandidatinnen, sie reist als Dritte der Meldeliste über 800 Meter nach Sachsen. „Alle Farben sind möglich“, sagt ihr Trainer. „Lucia kann um den Sieg mitlaufen.“ Dafür muss sie am Samstag (ab 13.15 Uhr) ihren Vorlauf überstehen und im Finale am Sonntag (ab 15 Uhr) auf den Punkt voll da sein.