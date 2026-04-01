Zwei-Minuten-Marke knacken Lucia Sturm arbeitet „so hart wie nie zuvor“ Christian Müller 01.04.2026, 09:32 Uhr

i Lucia Sturm hat für dieses Jahr große Ziele, und die Mittelstrecklerin des TSV Moselfeuer Lehmen bereitet sich akribisch darauf vor. Iris Hensel

Lucia Sturm strebt nach neuen Höchstleistungen in der Leichtathletik. Die Mittelstrecklerin des TSV Moselfeuer Lehmen setzt alles daran, die Zwei-Minuten-Marke über 800 Meter zu knacken. Kann sie die EM-Norm schaffen?

„Die Gesundheit ist das Wichtigste“ – eigentlich eine banale Weisheit. Wenn Lucia Sturm das sagt, hat diese wie selbstverständlich anmutende Aussage allerdings eine besondere leistungssportliche Bedeutung. Denn im vergangenen Jahr erwischte es die Leichtathletin vom TSV Moselfeuer Lehmen ausgerechnet in der Saisonvorbereitung, eine Infektion kostete sie einige Wochen und gute Teile der Grundlage, auf der Topzeiten und Spitzenplatzierungen ...







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