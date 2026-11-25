Crosslauf in Schwollen Lovis Gaß die Schnellste, Maya Bartholmes auf Rang zwei 25.11.2026, 14:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Auch der zweite Lauf der Nahe-Crosslaufserie hat etliche Athleten angelockt – darunter auch die Läufer der LLG Hunsrück, des TSV Emmelshausen und des VfR Simmern.

Beste Bedingungen und eine reibungslose Organisation haben den Crosslauf des SV Schwollen – den zweiten Lauf der OIE-Nahe-Crosslaufserie – zu einem besonderen Erlebnis für 230 Teilnehmer gemacht. Etliche Läufer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis standen am Ende in ihren Konkurrenzen wieder auf dem Treppchen.







Artikel teilen

Artikel teilen