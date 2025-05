Der mittlerweile 13. Vatertagslauf des TuS Rhaunen ist ein voller Erfolg gewesen. Bei idealem Laufwetter – 20 Grad, bewölkt und trocken – gingen mehr als 200 Läuferinnen und Läufer an den Start, darunter Kinder, Jugendliche, Familien und erfahrene Ausdauersportler.

Der Tag begann mit viel Applaus für die kleinsten Teilnehmer, die beim 150-Meter-Bambinilauf einmal rund um die Kirche liefen – alle Gewinner, alle stolz. Die beiden Moderatoren Bernd Podolski und Johannes Jaenicke führten mit viel Charme und Motivation durch das Programm und eröffneten die Veranstaltung offiziell mit einer kurzen Ansprache, die alle Athleten auf den sportlichen Tag einstimmte. Organisiert wurde der Lauf wie jedes Jahr vom TuS Rhaunen in enger Kooperation mit der Feuerwehrkapelle Rhaunen. Mehr als 50 engagierte Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Heinz Hoffmann vom Leichtathletik-Verband Birkenfeld unterstützte beim Start, während Eckhardt Wendling für die professionelle Zeitmessung verantwortlich war.

Platz eins und zwei für Marten Franke vom LAZ Birkenfeld

Die Ergebnisse konnten sich jedenfalls sehen lassen. Beim Nachwuchslauf über die 2000 Meter ist Marten Franke (männliche Jugend U20) vom LAZ Birkenfeld in 6:29 Minuten der Schnellste gewesen, auf Platz zwei folgte der deutliche jüngere Varun Kumaran (M 12) von der LLG Hunsrück in 7:14 Minuten. Schnellstes Mädchen über die 2000 Meter war Annika Mönch (W 12) vom TuS Argenthal in 7:50 Minuten.

Den Fünf-Kilometer-Lauf bei den Männern gewann Felix Müller von der LLG Hunsrück in 22:12 Minuten, der Argenthaler kam 17 Sekunden vor 2000-Meter-Sieger Franke, der einen Doppelstart wagte, ins Ziel. Platz drei über 5000 Meter ging an Jan Niklas Elz. Bei den Frauen war Bianca Elz in 26:09 Minuten die Schnellste, Platz zwei ging an Katharina Erbach und Platz drei an Emma May (beide LLG Hunsrück).

i Hans Knieling (Nummer 437) vom VfL Algenrodt lief die zehn Kilometer beim Vatertagslauf in Rhaunen in starken 48 Minuten und belegte im Gesamteinlauf Platz 15 von 40 Startern - und das als Mitglied der Altersklasse M75. In der deutschen Bestenliste der M75 belegt Knieling Platz drei über 10.000 Meter. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Im Hauptlauf in Rhaunen über zehn Kilometer erreichte der Longkamper Lars Olk 38:09 Minuten als Erster das Ziel. René Dieterich vom TuS Sohren in 41:00 Minuten wurde Zweiter, Bronze ging an Andrej Popp vom Idarer TV in 42:55 Minute. Bei den Frauen siegte Joana Heinz (MTV Pfaffenhofen) in 45:06 Minuten, Zweite wurde Sandra Dolby vom VfR Baumholder in 48:18 Minuten.

Für zusätzliche Motivation sorgte eine Verlosung eines 150-Euro-Laufschuh-Gutscheins von X-Sport Kastellaun. Die Startnummern zierten dieses Jahr wieder ein Foto der Hahnenbachtal-Traumschleife Schmidtburg, was für viele Teilnehmer ein schönes Andenken darstellt. Der Vatertagslauf hat sich in den vergangenen 13 Jahren zu einem beliebten Laufevent im Hunsrück entwickelt – Teil der Hunsrück-Laufserie 2025, bei dem der Spaß und das familiäre Miteinander im Vordergrund stehen. Was als kleine Idee der Rhaunener Laufgruppe begann, entwickelte sich schnell zu einem technisch wie organisatorisch professionellen Event mit digitaler Anmeldung, Online-Urkunden und moderner Zeitmessung. Auch für die Zukunft ist man bestens aufgestellt. Die 14. Auflage im Jahr 2026 kann kommen.