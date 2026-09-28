Die Mühen des vielköpfigen Organisationsteams um Dominik Hölzer hatten sich mal wieder gelohnt: Der Diezer Stadtlauf wurde seinem Ruf als eine der beliebtesten Veranstaltungen im Land vollauf gerecht.
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Tim Waldstädt und Marek Spriestersbach saßen im Zielbereich auf dem Diezer Marktplatz Seite an Seite. Der Läufer der LG Rhein-Wied (Waldstädter) und der Mann vom Diezer TSK Oranien (Spriestersbach) hatten sich auf einen Zweikampf um den ersten Platz auf der Fünf-Kilometer-Distanz beim Diezer Stadtlauf eingestellt, aber dann kam der Mann im roten Trikot, der nach der Zielankunft ein paar Meter neben dem Zweiten Waldstädt und dem Dritten ...