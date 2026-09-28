Gürth und Biehl in Diez dabei Lokale „Prominenz“ gibt sich beim Stadtlauf die Ehre René Weiss 28.09.2026, 13:30 Uhr

i Start über 10 Kilometer beim Diezer Stadtlauf: Hier hatte Marlon Schmitt von den „MeenzRunners“ freie Bahn. René Weiss

Die Mühen des vielköpfigen Organisationsteams um Dominik Hölzer hatten sich mal wieder gelohnt: Der Diezer Stadtlauf wurde seinem Ruf als eine der beliebtesten Veranstaltungen im Land vollauf gerecht.

Tim Waldstädt und Marek Spriestersbach saßen im Zielbereich auf dem Diezer Marktplatz Seite an Seite. Der Läufer der LG Rhein-Wied (Waldstädter) und der Mann vom Diezer TSK Oranien (Spriestersbach) hatten sich auf einen Zweikampf um den ersten Platz auf der Fünf-Kilometer-Distanz beim Diezer Stadtlauf eingestellt, aber dann kam der Mann im roten Trikot, der nach der Zielankunft ein paar Meter neben dem Zweiten Waldstädt und dem Dritten ...







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