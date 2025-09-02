Zum 13. Mal hat das bei den Leichtathleten beliebte Sportfest in Urmitz stattgefunden. Mit dabei waren auch die Sportler der LLG Hunsrück und des TSV Emmelshausen.

LLG Hunsrück: Varun Kumaran, der jüngste LLGler, sprang in Urmitz im Weitsprung 4,02 Meter und belegte den zweiten Platz in der Altersklasse M11. Er errang den Altersklassensieg sowohl über 50 Meter in 8,07 Sekunden als auch über 800 Meter in 2:51,91 Minuten. Felix Müller hatte in einem hochkarätig besetzten Lauf ideale Bedingungen für ein schnelles 1000-Meter-Rennen. Auch dieses Mal lieferte er ab. Er lief in 2:43,31 Minuten die nächste persönliche Bestzeit und packte damit den Sprung auf Rang 13 der deutschen Bestenliste der Altersklasse U18. Für Emma May ging es über die gleiche Distanz. Die junge Tiefenbacherin wurde in 3:22,37 Minuten Zweite im 1000-Meter-Lauf der Frauen. Katharina Erbach knackte im 800-Meter-Lauf zudem in 2:53,17 Minuten die Drei-Minuten-Marke.

i Luise Leiss vom TSV Emmelshausen knackte im Kugelstoßen beim Sportfest in Urmitz das erste Mal die Neun-Meter-Marke und stieß 9,15 Meter. Jan Eisenbrandt

TSV Emmelshausen: Starke Leistungen gab es auch von den TSV-Athleten in Urmitz zu bestaunen. Hervorzuheben ist die Leistung von Luise Leiss in der Klasse der weiblichen Jugend U18 im Kugelstoßen. Die junge Athletin übertraf zum ersten Mal die Neun-Meter-Marke und verbesserte ihre persönliche Bestleistung auf beachtliche 9,15 Meter. Damit wurde die Simmernerin Vierte in Urmitz. Im 200-Meter-Sprint ging Valentin Marquardt bei der männlichen Jugend U20 an den Start. Der Rheinböllener erwischte einen hervorragenden Start und hielt in der Kurve gut mit. Trotz starken Gegenwinds auf der Zielgeraden kämpfte sich Marquardt als Dritter in 26,32 Sekunden ins Ziel. Auch TSV-Trainer Andreas Liesenfeld ließ es sich nicht nehmen, die 200 Meter zu laufen. In der Klasse M55 lief er die 200 Meter in 33,84 Sekunden und sicherte sich den zweiten Platz.