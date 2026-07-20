So lief es für Leichtathleten der LLG Hunsrück und des TuS Sohren bei Abendsportfesten in Pfungstand und Mainz sowie bei Deutschen Meisterschaften in Wattenscheid und Mönchengladbach.
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Tolle neue Bestmarke für Felix Müller von der LLG Hunsrück, Platz neun bei der U20-DM für Julia Schinke und DM-Bronze in der Altersklasse M35 für ihren Sohrener Teamkollegen Alexander Bem:LLG Hunsrück: Felix Müller hat beim Abendsportfest in Pfungstadt die magische Schallmauer über 800 Meter durchbrochen.