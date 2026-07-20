Julia Schinke 9. bei U20-DM
LLG-Ass Felix Müller erstmals unter zwei Minuten
Felix Müller von der LLG Hunsrück lief beim Abendsportfest in Pfungstadt die 800 Meter zum ersten Mal unter zwei Minuten.
Felix Müller von der LLG Hunsrück lief beim Abendsportfest in Pfungstadt die 800 Meter zum ersten Mal unter zwei Minuten.
Dirk Müller

So lief es für Leichtathleten der LLG Hunsrück und des TuS Sohren bei Abendsportfesten in Pfungstand und Mainz sowie bei Deutschen Meisterschaften in Wattenscheid und Mönchengladbach.

Lesezeit 1 Minute
Tolle neue Bestmarke für Felix Müller von der LLG Hunsrück, Platz neun bei der U20-DM für Julia Schinke und DM-Bronze in der Altersklasse M35 für ihren Sohrener Teamkollegen Alexander Bem:LLG Hunsrück: Felix Müller hat beim Abendsportfest in Pfungstadt die magische Schallmauer über 800 Meter durchbrochen.
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