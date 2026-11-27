Meisterehrung in Koblenz Lilo Hartenberger und Otmar Seul werden ausgezeichnet Sascha Nicolay 27.11.2026, 11:56 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Zwei Leichtathletik-Senioren des LAZ Birkenfeld wurden in Koblenz für ihre herausragenden internationalen Erfolge geehrt.

Auch in diesem Jahr hatte der Leichtathletik-Verband Rheinhessen-Rheinland seine auf nationaler und internationaler Ebene besten Seniorensportler (Masters) zur Meisterehrung in das Haus des Sports nach Koblenz eingeladen. Die Ehrungskandidaten mussten bei deutschen Meisterschaften einen ersten Platz beziehungsweise bei Europa-oder Weltmeisterschaften die Plätze eins bis drei erzielt haben.







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