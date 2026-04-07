Otmar Seul gewinnt Team-Gold Lilo Hartenberger sichert sich sechs EM-Medaillen Sascha Nicolay 07.04.2026, 14:44 Uhr

i Lilo Hartenberger und Otmar Seul vom LAZ Birkenfeld waren sehr erfolgreich für daas Team Deutschland bei der EM in Polen. Gerd Hartenberger

Lilo Hartenberger und Otmar Seul vom LAZ Birkenfeld waren bei der EM in Polen sehr erfolgreich. Beide sicherten sich den Titel mit dem Team. Seul widmete seinen erfolg dem kürzlich verstorbenen Peter Mirkes.

Lilo Hartenberger (W75) und Otmar Seul (M80) vertraten das LAZ Birkenfeld bei den 15. Europäischen Hallenmeisterschaften in Torun. Beide waren erfolgreich. Otmar Seul wurde mit der deutschen Mannschaft Europameister im Gehen, und Lilo Hartenberger sicherte sich gleich sechs Medaillen.







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