Zufrieden war das Trio aus dem Kreis Birkenfeld mit seinen Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf.

Bei der Deutschen Meisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Siegburg war auch der Kreis Birkenfeld mit einer Athletin und zwei Athleten vertreten. Das Trio bot ausgezeichnete Leistungen, und für die Kreis-Leichtathletik sprang sogar eine Medaille heraus.

Benno Scherer vom VfR Baumholder (Altersklasse M65) musste sich in einem Teilnehmerfeld von 23 Läufern behaupten. In einer Zeit von 41:55 Minuten belegte er den sechsten Platz.Lilo Hartenberger vom LAZ Birkenfeld maß sich in der Altersklasse W75 mit vier weiteren Athletinnen und errang schließlich in 1:02:49 stun den den dritten Platz und damit die Bronzemedaille.

Schnellster und jüngster Läufer des Kreis-Birkenfeld-Trios war Marten Franke vom LAZ Birkenfeld. Er brachte die zehn Kilometer in seiner Altersklasse, der männlichen Jugend 20, in einer Zeit von 38:52 Minuten hinter sich und belegte in einem sehr großen Teilnehmerfeld den beachtlichen 32. Platz.