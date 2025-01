Drei Mal Gold in Ludwigshafen LG Sieg: Medaillenfest bei Hallen-RLP-Meisterschaften 31.01.2025, 13:09 Uhr

i Finn Klein, Jule van der Zwaag und Daniel Hehn (v.l.n.r) erzielten neue persönliche Bestleistungen bei den Hallen Rheinland-Pfalz Meisterschaften in Ludwigshafen. Sabine Runkel-Hehn

Bei den rheinland-pfälzischen Hallen-Meisterschaften haben die Leichtathleten der LG Sieg ordentlich abgeräumt. Neben vielen Medaillen gab es auch zahlreiche persönliche Bestleistungen.

Das war ein erfolgreiches Wochenende für die LG Sieg in Ludwigshafen. Sechs Athleten und Athletinnen sind bei den Hallen-Rheinland–Pfalz-Meisterschaften an den Start gegangen. Die U20-Starter konnten in Person von Daniel Hehn und Jule van der Zwaag drei Goldmedaillen einfahren.

