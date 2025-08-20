Fleißig Zeiten und Weiten sammelten die Leichtathleten der LG Rhein-Wied bei verschiedenen Meetings. Für ihre Leistungen wurden sie mit vielen vorderen Platzierungen belohnt.

Die Blicke richteten sich in der deutschen Leichtathletik Anfang August zur deutschen Meisterschaft nach Dresden, aber auch andernorts gab es Meetings mit Vertretern der LG Rhein-Wied. Die Senioren waren vom DM-Termin unabhängig. In Pfungstadt, Villmar und Düsseldorf waren vier LG-Recken unterwegs und erreichten vordere Platzierungen.

Markus Paquée entschied in Pfungstadt die 200 Meter der M50 in 25,63 Sekunden für sich und wurde über 100 Meter Zweiter (12,58 Sekunden). Der erfolgsverwöhnte M80-Starter Friedhelm Adorf ließ sich den ersten 200-Meter-Platz in Düsseldorf nicht streitig machen (30,90 Sekunden). Und auch aus der Gilde der Werfer oder Stoßer gab es Erfolgsnachrichten mit den ersten Kugelstoß-Plätzen von Sven Henniger (M50, 12,37 Meter) sowie Peter Busch (M75, 9,29 Meter) in Villmar. Busch belegte zudem Rang zwei mit dem Diskus (23,27).

Ihre gute DM-Form kompensierten Pascal Kirstges und Maren Schumacher beim internationalen Meeting Rhede, wo Kirstges im B-Finale über 100 Meter Fünfter wurde (10,64 Sekunden) und Schumacher bei ihrem Sprint auf Rang sieben bei Idealbedingungen von 1,9 Meter pro Sekunde Rückenwind ihre Bestzeit auf 11,84 Sekunden verbesserte. Über 200 Meter kam für sie noch der zweite Platz heraus (24,56). Lennert Kolberg wurde über 200 Metern mit 22,22 Sekunden gestoppt – Platz acht.

Bleibt noch der Blick in den Sprungbereich: U18-Starterin Lotta Meuter schaffte ihren besten Weitsprung-Durchgang in Sindelfingen auf 5,35 Meter, was den Sieg bedeutete. Auch Paul Jacobi gehörte beim Stabhochsprung-Meeting in Zweibrücken der Spitzenplatz in der U23 (4,12 Meter).

„Länderspiel-Atmosphäre“ herrschte beim „Interlands“ in Den Haag, einem Ländervergleich der Leichtathletik-Senioren aus Deutschland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden, der nach sieben Jahren ein Comeback feierte. Zur erfolgreichen DLV-Equipe zählte Markus Paquée. Der Rhein-Wieder kam im Speerwurf und Hürdensprint zum Einsatz. Mit 50,46 Metern und 14,74 Sekunden bei starkem Gegenwind von 2,7 Metern pro Sekunde erreichte er zufriedenstellende Ergebnisse und steuerte viele Punkte zum Gesamtresultat der siegreichen deutschen Mannschaft bei.