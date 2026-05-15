Spannende Wettkämpfe bei der Leichtathletik: Celina Medinger triumphiert über 100 Meter Hürden. Trotz Regen und Kälte glänzen Talente der LG Rhein-Wied mit Top-Leistungen auf dem Koblenzer Oberwerth.
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Das 42. „Mini-Internationale“ auf dem Koblenzer Oberwerth lockte trotz wechselhafter Bedingungen viele Athleten in das altehrwürdige Stadion. Der Geschäftsführer des Leichtathletikverbands Rheinhessen-Rheinland, Achim Bersch, zog bereits am zweiten Wettkampftag ein erstes Fazit: „Wir sind hier mit 50 ehrenamtlichen Helfern, und von der Organisation der Wettbewerbe läuft so weit alles perfekt.