42. Mini-Internationale LG Rhein Wied blickt auf erfolgreiche Wettkämpfe zurück Tim Hammer 15.05.2026, 14:12 Uhr

i Der Wassergraben über die 1500 Meter Hindernis hatte es für die Läuferinnen der Altersklasse 14/15 in sich. Jörg Niebergall

Spannende Wettkämpfe bei der Leichtathletik: Celina Medinger triumphiert über 100 Meter Hürden. Trotz Regen und Kälte glänzen Talente der LG Rhein-Wied mit Top-Leistungen auf dem Koblenzer Oberwerth.

Das 42. „Mini-Internationale“ auf dem Koblenzer Oberwerth lockte trotz wechselhafter Bedingungen viele Athleten in das altehrwürdige Stadion. Der Geschäftsführer des Leichtathletikverbands Rheinhessen-Rheinland, Achim Bersch, zog bereits am zweiten Wettkampftag ein erstes Fazit: „Wir sind hier mit 50 ehrenamtlichen Helfern, und von der Organisation der Wettbewerbe läuft so weit alles perfekt.







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