Rupprecht und von Eichel vorn LG-Rhein-Wied-Athleten dominieren Urmitzer Volkslauf Stefan Lebert 12.03.2026, 09:45 Uhr

i Beim 10-km-Start des Urmitzer Volklaufs war das Läuferfeld noch eng beisammen. Wolfgang Heil

Spannung pur beim Volkslauf in Urmitz. Mit starken Zeiten dominierte die LG Rhein-Wied das 10-km-Rennen. Zur 42. Auflage kamen bei herrlichem Wetter viele Teilnehmer.

Bessere Bedingungen hätte es Anfang März für einen Volkslauf kaum geben können – und so war der SV Urmitz mit der seiner 42. Auflage seiner Traditionsveranstaltung hochzufrieden. So zeigten zahlreiche Bambini, Kinder und Jugendliche bei den Läufen über 150, 400 und 500 Meter sowie über einen Kilometer ihr Können; und beim 5-Kilometer-Lauf freute sich der Klub über 71 Teilnehmer.







