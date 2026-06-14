Starker Saison-Einstieg LG-Ass Aart Brünner setzt bereits früh Maßstäbe Stefan Nink 14.06.2026, 09:01 Uhr

i Beim 110-Meter-Zeitendlauf über die Hürden sprintete Aart Brünner in der Landeshauptstadt in 11,60 Sekunden auf Platz 3. Edwin Schiebel / LG Esterau

An die Leistungen, die der für die LG Lahn-Aar-Esterau startende U18-Leichtathlet Aart Brünner schafft, kommt im Rhein-Lahn-Kreis kein Konkurrent heran. Das zeigte sich einmal mehr zum Auftakt der Freiluftsaison.

Nachdem er eine Verletzung aus dem Trainingslager und anschließend eine langwierige Erkältung überwunden hatte, startete Aart Brünner (U18, LG Lahn-Aar-Esterau) in die Freiluftsaison. Beim Deichmeeting in Neuwied verbesserte er seine bei den letztjährigen deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm erreichte Bestzeit über 100 Meter zunächst um 23 Hundertstel auf 11,51 Sekunden.







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