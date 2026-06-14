An die Leistungen, die der für die LG Lahn-Aar-Esterau startende U18-Leichtathlet Aart Brünner schafft, kommt im Rhein-Lahn-Kreis kein Konkurrent heran. Das zeigte sich einmal mehr zum Auftakt der Freiluftsaison.
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Nachdem er eine Verletzung aus dem Trainingslager und anschließend eine langwierige Erkältung überwunden hatte, startete Aart Brünner (U18, LG Lahn-Aar-Esterau) in die Freiluftsaison. Beim Deichmeeting in Neuwied verbesserte er seine bei den letztjährigen deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm erreichte Bestzeit über 100 Meter zunächst um 23 Hundertstel auf 11,51 Sekunden.