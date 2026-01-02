36. Trierer Silvesterlauf Lena Müllers Jahresabschluss im Weltklassefeld Holger Teusch 02.01.2026, 13:22 Uhr

i Die Argenthalerin Lena Müller von der LLG Hunsrück feierte als einzige Teilnehmerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis im Elitefeld des Trierer Silvesterlaufs in 18:47 Minuten über fünf Kilometer einen gelungenen Jahresabschluss. Holger Teusch

Jahresabschluss unter Weltklasseläufern: Die Argenthalerin Lena Müller von der LLG Hunsrück war die einzige Hunsrücker Läuferin in den Eliteläufen beim Trierer Silvesterlauf.

Mit einem sportlichen Jahresabschluss unter Weltklasseläuferinnen beendete Rheinland-Pfalz-Meisterin Lena Müller die Saison 2025. Beim 36. Trierer Silvesterlauf verpasste die 24-Jährige von der LLG Hunsrück als einzige Teilnehmerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in den Eliteläufen über fünf Kilometer in 18:47 Minuten ihre persönliche Fünf-Kilometer-Bestzeit zwar um 20 Sekunden, konnte aber als 37.







