35. Honiglauf in Horn Lena Müller und Johannes Lang stürmen vorneweg Joachim Jörg 05.07.2026, 10:07 Uhr

i Die Argenthalerin Lena Müller (vorne) war beim Honiglauf Horn über 5000 und 10.000 Meter bei den Frauen nicht zu schlagen. Bei den Männern über 5000 Meter gewann Peter Steffens (links hinter Müller). B&P Schmitt

Beim 35. Honiglauf in Horn triumphieren die Argenthalerin Lena Müller und der Dichtelbacher Johannes Lang mit starken Zeiten und großem Vorsprung. 228 Sportler haben beim Traditionsrennen im Hunsrück mitgemacht.

Mit der 35. Veranstaltung des traditionellen Horner Honiglaufes ist am ersten Juli-Wochenende auch die diesjährige Hunsrücker Laufserie zu Ende gegangen. Der veranstaltende TuS Horn durfte sich bei etwas zu warmem und windigem Langlauf-Wetter über 228 Anmeldungen (Vorjahr 271) freuen sowie über zahlreich erschienene Zuschauer rund ums Gemeindehaus.







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