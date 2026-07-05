Beim 35. Honiglauf in Horn triumphieren die Argenthalerin Lena Müller und der Dichtelbacher Johannes Lang mit starken Zeiten und großem Vorsprung. 228 Sportler haben beim Traditionsrennen im Hunsrück mitgemacht.
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Mit der 35. Veranstaltung des traditionellen Horner Honiglaufes ist am ersten Juli-Wochenende auch die diesjährige Hunsrücker Laufserie zu Ende gegangen. Der veranstaltende TuS Horn durfte sich bei etwas zu warmem und windigem Langlauf-Wetter über 228 Anmeldungen (Vorjahr 271) freuen sowie über zahlreich erschienene Zuschauer rund ums Gemeindehaus.