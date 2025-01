Neu-Emmelshausener überzeugen Leiss und Rockenbach sind in Oberbrombach vorn dabei 15.01.2025, 12:32 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Zwei gute Resultate heimsten zwei Neuzugänge der Leichtatathletikabteilung des TSV Emmelshausen zum Jahresstart ein. Sie waren von der LLG Hunsrück zum TSV gewechselt.

Beim dritten Lauf der Nahe-Crosslaufserie in Oberbrombach sind Jonathan Leiss und Maya Rockenbach vom TSV Emmelshausen, zu dem sie von der LLG Hunsrück gewechselt sind, erfolgreich in die Saison gestartet. Auf der anspruchsvollen 1240 Meter Runde über Waldböden und Wiesen mit einem schweren Anstieg aus dem Wald heraus, überzeugte Jonathan Leiss in seiner Altersklasse als Gesamtsieger in 5:06 Minuten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen