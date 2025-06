Mit der Silbermedaille musste sich Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein bei der Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaft in St. Wendel zufriedengeben. Keine Medaille, aber dafür ein Kreisrekord sprang beim Auftritt der WU18-Staffel des LAZ Birkenfeld heraus.

Im Kugelstoßen der Männer kam es zum erwarteten spannenden Zweikampf zwischen Dennis Lukas und dem zehn Jahre jüngeren Lasse Schulz vom TV Plieningen. Der zweifache Deutsche Meister von der LG Idar-Oberstein legte im ersten Versuch 17,89 Meter vor. Doch im zweiten Versuch konterte Schulz mit 18,00 Metern und baute seine Führung mit dem dritten Stoß anschließend auf 18,11 Meter aus. Lukas schaffte anschließend noch Weiten von 17,88, 17,84 und 17,85 Metern, konnte sich also nicht mehr verbessern und musste dem Kontrahenten vom TV Plieningen diesmal den Sieg überlassen. Mit den Weiten waren Lukas und sein Trainer Joachim Richter nicht zufrieden. Der LGIO-Athlet muss noch etwas draufpacken, um in fünf Wochen bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden den Endkampf zu erreichen.

Heimvorteil ausgenutzt

Ganz anders fühlten sich die Coaches des LAZ Birkenfeld. Erik Schmidt und Steffen Piontek waren „unfassbar stolz“ auf das, was „ihre Mädels“ leisteten. „Zwei Jahre lang war das St. Wendeler Stadion unsere Trainingsstätte. Ich denke, wir haben diesen Heimvorteil genutzt“, sagte Schmidt.

Den Auftakt machten Lene Schmidt und die in der U18 „hoch“ startende Cleo Swenne mit guten Leistungen über 100 Meter. Cleo Swenne rannte im Vorlauf 13,07 Sekunden und bestätigte ihre Nominierung mit Platz 45. Lene Schmidt erreichte in 13,76 Sekunden den Zwischenlauf, wo sie mit 12,88 Sekunden und Platz 23 von 71 gemeldeten Sportlerinnen hoch zufrieden sein konnte.

Der Staffel gelingt ein Quantensprung

Phänomenal war der Auftritt der 4x100-Meter-Staffel, die Lene Schmidt, Imke Nolden, Nora Jansen und Cleo Swenne bildeten. Mit nahezu optimalen Wechseln und laut Coach Schmidt „unfassbar schnellen Mädels“ gewann das Team in 49,62 Sekunden ihren Zeitendlauf deutlich. Mit de Zeit erreichte die LAZ-Riege die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften in zwei Wochen in Wattenscheid. Außerdem verbesserte das Team den Kreisrekord deutlich. Diese Bestleistung hat immerhin seit 50 beziehungsweise 45 Jahren Bestand. 1975 und 1980 rannten Staffeln des SSVG Heinzenwies jeweils exakt 50,00 Sekunden.

Erwähnenswert ist auch die Unterstützung der beiden Ersatzläuferinnen Lotta Müller und Johanna Schneider, die die Staffel mächtig anfeuerten. Nimmt man die bisherige Bestzeit der LAZ-Mädels von 50,95 Sekunden, dann war der Auftritt in St. Wendel ein Quantensprung.

Großartige Helena Gouverneur schrammt an der Medaille vorbei

Eine ähnliche Leistungsexplosion zeigte Helena Gouverneur über 3000 Meter. In einem couragierten Rennen lief das LAZ-Lauftalent mit gleichmäßigen Rundenzeiten schneller als geplant in 10:38,75 Minuten ins Ziel und landete auf em vierten Platz. Im Schlusssprint gab sie zwar den dritten Platz noch aus der Hand – aber das schmälert die Leistung in keinem Maße. Im Gegenteil: „Das war einfach sensationell“, freute sich Coach Schmidt und verriet: „Helena hatte Geburtstag – ein tolleres Geschenk konnte sie sich wohl kaum machen.“ Damit verbesserte sie sich um fast 45 Sekunden im Vergleich zum Vorjahr und unterbot ebenfalls die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften – und das, obwohl sie zum jüngeren Jahrgang dieser Altersklasse zählt.

Lene Schmidt erwischte schließlich auch über 200 Meter einen Sahnetag. Mit minimal zu viel Rückenwind verbesserte sie ihre Zeit auf 25,53 Sekunden und landete auf Platz drei in ihrem Zeitendlauf. Dabei musste sie auf der ungünstigen Außenbahn 6 laufen. Sie hatte sich ja bereits mit ihrem tollen Saisonauftakt bei den Regionsmeisterschaften das Ticket nach Wattenscheid gesichert. Diese Leistung zeigt, dass sie nach zwei harten Jahren wieder top unterwegs ist. Insgesamt erreichte sie Platz 12. Komplettiert wurde das tolle LAZ-Abschneiden mit Imke Noldens Lauf über 400 Meter in 60,73 Sekunden. Sie belegte damit Platz 16.